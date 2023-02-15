內地近兩月在院新冠死亡病例逾8萬　發現重點關注變異株13宗

撰文：朱加樟
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據官媒《人民日報》統計中國疾病預防控制中心數據，自中國疾控中心公布數據以來，2022年12月8日至2023年2月9日，內地累計在院新冠感染相關死亡病例為83150宗。

報道指，在死亡病例之中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡6631宗，佔比約7.97%；基礎疾病合併新冠病毒感染導致病情加重死亡76519宗，佔比約92.02%。

在院新冠感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273宗，隨後持續下降，2月6日下降至102宗。

12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數在12月22日達到高峰694萬人後波動下降，2月6日降至最低的0.9萬人。

12月1日至2月6日，全國共報送14515宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在31個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48，佔比為60.9%，其次為BF.7.14，佔比達28.3%。

此外，共發現重點關注變異株13宗，其中，1宗XBB.1，5宗BQ.1.1，1宗BQ.1.1.17，4宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。

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