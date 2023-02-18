美國制裁致產業陷入低迷　去年中國高達5746家晶片企業被註銷

美國近年來持續對中國科技尤其晶片祭出制裁，據內媒「鈦媒體App」周四（16日）報道，中國晶片產業陷入低迷，去年有超過5700家中國晶片企業被註銷，遠超以往。



報道引用「企查查」數據指出，去年中國高達5746家晶片相關企業被吊銷、註銷，較2021年的3420家大幅增加68%。且在去年9至12月短短4個月，就有2300多家相關企業被吊銷、註銷，即平均每日約有15家晶片企業被註銷。

關注半導體產業的網站「芯語」周五（17日）則發文分析，這些晶片公司消失的原因，包括整體晶片業進入衰退期，美國針對中國半導體作出口管制對中國晶片公司的業績和信心造成極為顯著的影響。另還因為有若干沒經驗的業者之前純粹出於「湊熱鬧」而投入於半導體這門生意，可一旦發現無利可圖就退場。

這也反映在業界一些動態上，如專營晶圓代工的中芯國際2月10日公佈財報顯示，受美國對中國半導體出口限制等諸多因素影響，去年第四季，中芯的營收較前一季少15%，今年第一季收入又比上季減10%至12%。而被美國商務部列入出口管制的實體清單2個月後，儲存型快閃記憶體龍頭長江存儲近期亦傳出裁員一成，削減生產設備訂單，以及武漢新廠計劃暫緩等。