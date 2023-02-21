日媒：日本高端外國人才66%來自中國佔最多　當局新政搶人遇困境

《日本經濟日報》昨日（20日）報道稱，在日本的「高端外國人才」有66%來自中國，遠遠領先於第二名印度和第三名韓國。

搶人才已非僅限中國大陸、香港等地的「戰爭」，2月17日，日本敲定了吸納人才的新政策，旨在增加高端外國人才。



報道稱，「高端外國人才」指的是擁有專業知識和技能且在日本企業和研究機構等工作的外國人。日本出入境管理機構「出入國在留管理廳」將其解釋為「有望給日本產業帶來創新且能提高勞動市場效率的人才」。

從2012年開始，日本新設「高度專門職」居留資格擴大吸引人才。截至2022年6月底，高端外國人才有1萬7199人，佔到在留外國人總數的0.6％。從具體國籍看，截至2021年底，來自中國的高端人才佔66%，遠遠領先於第2名印度（6％）和第3名韓國（4％）。

2月17日，日本政府制定吸引高端外國人才的新政策。即年收入在2000萬日圓（約合人民幣116.6萬元）以上的外國技術人員在日本逗留1年便可申請永住權（永久居住權）的制度。還將允許世界排名靠前的大學的在日留學生，畢業後最長可在日本停留兩年用於開展求職活動。

2月17日，日本出新政搶人才。（日本經濟新聞）

但據《日本經濟日報》報道，近年來日圓貶值以及薪資水平較低是日本難以吸引高端人才的原因。2022年的調查結果顯示，日本IT行業就業人員的平均年收入大約為4萬美元，僅為美國的一半。在亞洲，新加坡與香港的薪資已超過日本，韓國首爾工資水平與日本相差無幾，隨著中國的不斷發展，中國也正成為日本最大競爭者之一。