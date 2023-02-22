獲頒諾貝爾可持續發展特別貢獻獎　解振華宣布捐出全部獎金

中國氣候變化事務特使解振華獲頒諾貝爾「可持續發展特別貢獻獎」。

解振華以視像形式出席頒獎儀式，他感謝基金會授予其世界可持續發展領域最高獎項，並當場宣布將此次所獲獎金全部捐贈予可持續發展公益事業。



瑞典當地時間2月21日，諾貝爾可持續發展基金會主席宣布，中國氣候變化事務特使解振華，獲得諾貝爾可持續發展基金會頒發的「可持續發展特別貢獻獎」。他指出，解振華參與了諸多氣候變化行動，連續參加了15屆聯合國氣候變化大會，為世界氣候控制和促進中國與世界在可持續領域合作做出了卓越貢獻。

中國駐瑞典大使崔愛民出席諾貝爾可持續發展基金會頒獎儀式，代表解振華領獎。

解振華以視像出席頒獎儀式，他感謝基金會授予其世界可持續發展領域最高獎項，表示這項榮譽是對中國多年來在應對氣候變化、可持續發展領域所取得成就的肯定，更是對中國在推動全球環境治理進程中所做努力的認可。

解振華呼籲全社會特別是青年人一同參與到綠色低碳的變革和創新中來，建立綠色低碳可持續的生產生活方式和消費模式。他宣布把此次所獲獎金全部捐贈給可持續發展公益事業。

公開資料顯示，解振華生於1949年11月，天津市人。1977年畢業於清華大學工程物理系，1991年獲武漢大學環境法碩士學位。1982年起投身環境保護工作，1993年起先後擔任國家環境保護局局長、國家環境保護總局局長、國家發改委副主任（正部長級）。2015年3月任全國政協人資環委副主任，2015年4月任中國氣候變化事務特別代表，後卸任。2021年2月，解振華擔任中國氣候變化事務特使。