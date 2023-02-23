內蒙古礦難・持續更新｜遇難者升至4人　涉事公司失信總額逾7億元

2月22日（周三），內蒙古阿拉善盟境內有露天煤礦坍塌。截至23日（周四）中午，事故造成4人死亡，6人受傷，另有49人失蹤，搜救工作持續。《香港01》為大家更進礦難最新消息。



露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

以下為礦難最新資訊：

【12:41】央視新聞報道，目前遇難人數升至4人，49人失聯。

【12:15】央視新聞報道，礦難事故目前已造成3人遇難，6人受傷，50人失聯。6名受傷人員正在醫院接受治療，生命體征平穩，醫院正全力開展救治工作。

據了解，此次坍塌事故發生在該露天煤礦西採區，為西採區北邊坡的山體整體發生塌方。北邊坡的山體淨高垂直高度是180米，塌方發生以後大概形成了一個東西走向500米、南北走向200米範圍的渣土堆。渣土堆的淨高，估測應該在80米左右。目前，專家組已製定優化救援方案，正組織救援人員和機械加緊搜救失聯人員。

【10:45】官媒央廣網報道指，涉事的內蒙古新井煤業有限公司於1999年登記成立。企查查平台顯示，新井煤業涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元（人民幣，下同），目前全部未履行。

此外，該公司還因無證取水，於2022年5月被執法部門給予警告，並處以罰款2萬元。2022年5月，國家稅務總局阿拉善盟稅務局發布欠稅公告，該公司欠稅總金額1114.65萬元。

【10:00】截至23日凌晨，核實以後還處於失聯狀態的人員是51人。

已經到達現場的救援隊伍有11支，470人左右，130多輛大型的救援機械。阿拉善盟盟委副書記、盟長李中增表示，由於塌方量巨大，救援難度很大。各方的救援力量、包括周邊地區的救援力量還陸續趕赴現場。

新井煤業公司一名知情人向內媒《新京報》透露，事發地露天煤礦挖得很深了，煤礦坍塌後和地震一樣，塌下來是石頭和土，失聯的被埋人員大部分為翻斗車、挖掘車司機。

據早前報道，國家主席習近平對事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

《澎湃新聞》報道，新井煤業一名職工稱，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。另有職工稱，煤礦一直處於生產狀態，春節期間沒有停工。

《新京報》報道，新井煤業一名相關責任人表示，事故發生地位於阿拉善盟左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮。據當地員工反饋，此次坍塌或與山體滑坡有關。

涉事的內蒙古新井煤業有限公司有多項失信被執行人記錄，且該公司領導曾多次被法院判定限制高消費。天眼查信息顯示，2022年，新井煤業有限公司曾因多項問題被行政處罰，包括未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等。