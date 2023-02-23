中疾控：已發現7宗XBB.1.5輸入病例　近期引發新一輪感染可能性小

2月23日，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹新冠疫情最新情況。

中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞介紹，內地至今已監測發現7宗XBB.1.5輸入病例，雖然其傳播力較強，但沒有發現其致病力增加。



常昭瑞介紹，今年1月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來，內地已監測發現7宗XBB.1.5輸入病例。

2月3日採樣發現了1宗由輸入病例引起的本土關聯XBB.1.5病例，為核心密接人員。經詳細的流行病學調查、相關密接人員健康監測及專家研判，沒有再發現續發病例。

據美國CDC網站數據顯示，2月12日至18日，XBB.1.5在美國流行株中的佔比為第1位（約80.2%），同時在加拿大、英國、德國等幾個歐美國家流行毒株中佔比較高。

雖然XBB.1.5傳播力較強，但目前數據顯示，感染XBB.1.5後出現的症狀，與感染其他Omicron毒株症狀相似，沒有發現其致病力增加。

常昭瑞稱，內地剛剛經歷疫情大流行，人群體內留存的中和抗體會在短期內提供免疫保護作用，專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，近期，各地疫情呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段，但仍要進一步提升常態化防控和應急處置能力，加強疫情監測和常態化預警，密切跟蹤研究病毒變異和傳播情況。