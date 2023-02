美白宮有毀滅台灣計劃？外交部：我也很想知道，美方應做出解釋

日前台灣前國民黨立委發文稱,有美國媒體人曝光美國總統拜登(Joe Biden)有「毀滅台灣計畫」(plan for the destruction of Taiwan),中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上回應稱回應表示,「我也很想知道什麼叫做摧毀台灣的計劃,美方應



汪文斌隨後表示,「台灣是中國的台灣,我們將堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」



據了解,「毀滅台灣」計劃日前引發輿論關注。起因是國民黨前立委蔡正元轉發一個名為「賈藍尼克森」(Garland Nixon)的Twitter帳號發文,蔡正元稱此人是美國華府的廣播主持人,發文內容稱美國總統拜登自曝有「毀滅台灣」計畫。

Garland Nixon這段文字內容並無任何相關影音或文字紀錄可以佐證,真實性存疑,但已經引發廣大討論。

台灣外交部則透過新聞稿回應稱,Garland Nixon並非「美國華府著名主持人」,實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik(俄羅斯衛星通訊社),為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya(今日俄羅斯)集團的一部分。

台灣外交部指出,Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立,為俄羅斯政府擁有,長期以來均為俄羅斯官方宣傳工具,美國法院早在2019年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」,須依「外國代理人註冊法」向美國司法部登記。

台灣外交部指出,「該名主持人不僅所屬媒體是俄羅斯官媒,其個人帳號也充斥各種聳動謾罵美國政府的貼文,顯而易見並非正常可靠消息來源。」

台灣外交部批評,該則「爆料」完全未經查證,是有心人士透過散播不實資訊、伺機見縫插針,想傳播疑美、反美論,企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心,進而破壞台美夥伴關係。