美白宮有毀滅台灣計劃？外交部：我也很想知道，美方應做出解釋

日前台灣前國民黨立委發文稱，有美國媒體人曝光美國總統拜登（Joe Biden）有「毀滅台灣計畫」（plan for the destruction of Taiwan），中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上回應稱回應表示，「我也很想知道什麼叫做摧毀台灣的計劃，美方應



汪文斌隨後表示，「台灣是中國的台灣，我們將堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」



據了解，「毀滅台灣」計劃日前引發輿論關注。起因是國民黨前立委蔡正元轉發一個名為「賈藍尼克森」（Garland Nixon）的Twitter帳號發文，蔡正元稱此人是美國華府的廣播主持人，發文內容稱美國總統拜登自曝有「毀滅台灣」計畫。

Garland Nixon這段文字內容並無任何相關影音或文字紀錄可以佐證，真實性存疑，但已經引發廣大討論。

台灣外交部則透過新聞稿回應稱，Garland Nixon並非「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik（俄羅斯衛星通訊社），為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya（今日俄羅斯）集團的一部分。

台灣外交部指出，Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，長期以來均為俄羅斯官方宣傳工具，美國法院早在2019年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，須依「外國代理人註冊法」向美國司法部登記。

台灣外交部指出，「該名主持人不僅所屬媒體是俄羅斯官媒，其個人帳號也充斥各種聳動謾罵美國政府的貼文，顯而易見並非正常可靠消息來源。」

台灣外交部批評，該則「爆料」完全未經查證，是有心人士透過散播不實資訊、伺機見縫插針，想傳播疑美、反美論，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。