兩會｜政協：兩岸交流基礎深厚　堅持一個中國和九二共識

周五（3月3日），全國政協十四屆一次會議新聞發布會在人民大會堂舉行，會議新聞發言人郭衛民將向中外媒體介紹有關情況並回答提問。《香港01》全程直播。

郭衛民介紹，全國政協十四屆一次會議將於周六（3月4日）下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。



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【17：11】人民日報記者：今年是我國改革開放政策實行45周年，自貿試驗區成立10周年。在世界經濟復蘇乏力、保護主義盛行的情況下，中國的對外開放是否受到影響？全國政協在推動對外開放中作了哪些工作？

郭衛民：45年前，中國實行改革開放，不僅極大改變了中國的面貌，也促進了世界的繁榮和發展。習近平總書記多次強調指出，不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。

近年來，我國對外開放不斷取得新進展。我們積極改善外商投資環境，全國版的外資准入負面清單已經縮減到31項。全國自貿試驗區數量達到21個，在投資、貿易、金融、人員流動等方面實施一系列開放舉措，引領帶動全國對外開放度和透明度不斷提升。在海南加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港，打造新時代中國改革開放的示範。不斷擴大面向全球的高標準自貿區網絡，正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）並推動其生效。積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）。我國還積極推動共建「一帶一路」高質量發展，連續5年成功舉辦中國國際進口博覽會。2022年，我國的進出口總額超過了6萬億美元，實際使用外資1891.3億美元，規模再創歷史新高。今後我們將採取切實有力的措施推動對外開放，繼續為世界的發展提供新機遇、新動能。

全國政協圍繞對外開放這一重大戰略部署積極開展工作。全國政協把推進對外開放作為協商議政的一項重要內容，通過專題議政性常委會會議、專項民主監督、專題調研等多種形式協商議政。全國政協外事委把「『十四五』規劃對外開放重大舉措落實情況」作為專項民主監督的一個議題，開展相關工作，監督的成果受到了有關部門的重視。

中國發展離不開世界，世界的發展也需要中國。中國願同世界各國一道，積極推動構建開放型世界經濟，積極推動構建人類命運共同體，共創人類美好未來。全國政協將一如既往地做好相關工作，為推動高水平對外開放建言資政、凝聚共識、貢獻力量。

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【17：08】美國國際市場新聞社記者：中國經濟在過去三年受到新冠疫情影響，防控措施放開後，中國經濟是否會迎來強勁復蘇？復蘇的主要驅動力和挑戰分別有哪些？全國政協對此怎麼看？

郭衛民：國際市場新聞社的記者問了一個關於中國宏觀經濟形勢的問題，這確實也是國內外高度關注的問題。保持宏觀經濟健康運行，也是我們全國政協協商議政的重要議題。過去五年來，政協通過委員提案、召開專題協商會等多種形式圍繞經濟形勢建言獻策，特別是每季度召開的宏觀經濟形勢分析座談會，聚焦精準實施宏觀調控政策持續建言，成為重要的決策協商平台。媒體對此做過很多報導。此外，不定期邀請中央有關部門負責同志聽取委員意見建議，進行小範圍、面對面的交流，為科學決策提供支持。政協關於宏觀經濟問題協商議政的內容是比較豐富的。

委員們普遍認為，2022年我國努力克服複雜嚴峻的國際形勢、新冠疫情、自然災害等超預期因素的衝擊，保持了宏觀經濟大盤總體穩定，國民經濟頂住壓力再上新台階，成績來之不易。當前，我國發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，國際政治經濟局勢持續動盪，主要經濟體政策調整的外溢效果不斷顯現，經濟恢復的基礎還不牢固。同時，我們也要看到，我國在市場規模、產業體系、人力資源等方面具有雄厚基礎，經濟韌性強、潛力大、活力足。2023年要堅定做好經濟工作的信心，把穩增長放在首要位置，實現質的有效提升和量的合理增長。

委員們建議，要以實質性改革舉措改善預期，提振信心，重點把黨的二十大和中央經濟工作會議部署的各項任務盡快落到實處。要堅持實施擴大內需戰略，加快恢復和擴大消費。要加強政策引導，推動傳統產業及中小企業數字化轉型。要深化金融體制改革，引導金融機構更好服務小微企業和創新發展。要促進房地產業平穩健康發展，推動房地產業向新發展模式轉型。委員們還圍繞構建全國統一大市場、擴大居民消費等一系列具體問題提出了意見和建議。

我們看到，隨著疫情防控政策的優化調整，社會生產生活秩序正在快速恢復正常。據報導，今年春節期間，全國國內旅遊出遊超過3億人次，接近2019年同期的九成，有些城市甚至超過了2019年的人次。我們聽到了節日期間親友團聚的歡笑聲，看到了熱鬧的煙火氣。讓我們齊心協力，共同迎接一個充滿希望的美好春天。

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【16：40】中央廣播電視總台央視記者：五年來，十三屆全國政協圍繞「國之大者」、民之關切積極建言資政，做了很多工作。在您看來，過去五年全國政協的工作有哪些特點？

郭衛民：十三屆一次會議以來，全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實推進人民政協實踐創新、理論創新、制度創新，新時代人民政協事業呈現新面貌、新氣象。

這五年，準確把握人民政協性質定位，堅定人民政協事業發展的正確方向。全國政協深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，貫徹落實中央政協工作會議精神，堅持政協是中國共產黨領導的統一戰線組織、多黨合作和政治協商重要機構的政治屬性。切實加強黨的建設，加強黨的創新理論武裝，發揮黨員委員政治引領作用，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度。組織政協委員深入開展以黨史為重點的「四史」學習教育，引導廣大委員夯實共同思想政治基礎，首次召開了政協黨的建設工作座談會。著力加強專門協商機構建設，在豐富協商形式、健全協商機制、提升協商效果、培育協商文化等方面開展了大量的探索性、基礎性工作，更好發揮專門協商機構在國家治理體系中的重要作用。

這五年，聚焦中心任務，胸懷「國之大者」、民之關切協商議政。全國政協緊緊圍繞推動高質量發展、「十四五」規劃制定和實施協商建言、開展監督，舉辦專題議政性常委會會議、專題協商會、雙週協商座談會等超過100場。我剛才說的這些都是我們政協協商議政的一些重要形式。既有促進民營經濟高質量發展、保障國家糧食安全等經濟社會發展的重大問題，又有辦好人民滿意的教育、應對人口老齡化等涉及群眾切身利益的實際問題，還有鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接、完善重大疫情防控機制等現實性、緊迫性比較突出的問題。五年來，共收到2.9萬多件提案，編報各類社情民意信息9000餘期。委員們的許多意見建議轉化為黨和政府的政策選項。全國政協更加註重協商成果轉化，健全協商成果落實的反饋機制。

這五年，廣泛凝聚共識，匯聚海內外中華兒女的智慧和力量。把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為新時代加強和改進人民政協工作的中心環節，更加註重推動建言資政和凝聚共識雙向發力，更加註重互動交流，更加註重培育協商文化，努力把凝聚共識融入履職工作的各方面和全過程。通過慶祝新中國成立70周年、黨的百年華誕等重大活動，加強思想政治引領，開展委員讀書活動、黨外委員專題視察等凝聚委員共識。利用委員講堂、重大專項工作委員宣講、專門委員會媒體見面會等載體，面向社會傳播共識。發揮統一戰線組織的作用，健全各民主黨派在政協發表意見、開展交流的工作機制，民主黨派以本黨派的名義提交提案1600多件，大會發言500多篇。組織少數民族界、宗教界委員開展專題學習考察、界別主題協商，同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士密切聯繫，加強同港澳台僑同胞的團結聯誼，廣泛匯聚實現民族復興的正能量。

這五年，發揮委員主體作用，進一步強化委員責任擔當。尊重委員主體地位，保障委員的民主權利，更加註重協商能力建設。通過舉辦全國政協委員學習研討班、常委會學習講座、專題輔導宣講等形式，幫助委員提升履職能力。加強專門委員會服務委員的橋樑紐帶作用，創新開展委員自主調研，組織委員履職評價工作，完善委員履職檔案、履職情況統計、常委提交履職報告等製度，推動全體委員做好「年度作業」。媒體也經常報道政協要求委員提交履職作業，就是要求委員把履職工作抓實好落實好，有一整套制度，年底要「交作業」。設立委員優秀履職獎，先後三次共表彰60名委員，通過網絡履職平台、委員讀書群等進一步加強委員聯絡交流，推動廣大委員以模範行動展現新時代新風采。

郭衛民介紹，全國政協十四屆一次會議將於周六3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。（香港01直播截圖）

【16:37】郭衛民說，大會的主要議程是聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

會議期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，安排8次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已經全部就緒。

根據安排，除了今天的新聞發布會外，大會還將舉辦1場記者會、3場「委員通道」採訪活動。歡迎中外記者通過現場、網絡、視頻、電話採訪等多種方式採訪報道政協大會，我們在各委員駐地繼續設立了網絡視頻採訪間，大會秘書處新聞組、駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪提供好服務。