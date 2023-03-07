直播·兩會｜外長秦剛：構建新時代中日關係要言而有信

3月7日上午10時，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



今年中國外交、元首外交的重點和亮點

秦剛表示，國內新冠疫情形勢好轉，中外交往有序恢復，中國外交已經按下「加速鍵」，吹響「集結號」。中方將以元首外交為引領，特別是全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。

中方將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

中方將以夥伴關係為依托，促進大國協調和良性互動，同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，中國的朋友圈愈來愈廣，新朋友愈來愈多，老朋友愈來愈鐵。

中方將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇。

秦剛表示，中方將以多邊主義為路徑，推動構建人類命運共同體，推進國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為解決人類面臨的共同挑戰貢獻更多、更好的中國智慧、中國方案。

中方將以外交為民為理念，始終將海外中國同胞的冷暖安危放在心頭，將外交為民的責任擔在肩上，加強對海外中國公民和機構的服務和保護，使中外交往更安全、便捷。

當今世界並不太平，動盪與變革交織，團結與分裂碰撞，機遇與挑戰並存。新征程上的中國外交，是充滿光榮夢想的遠征，是穿越驚濤駭浪的遠航。惟其艱鉅，更顯榮光。

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中國式現代化對世界的意義

秦剛表示，中國式現代化破解了人類社會發展的諸多難題，打破了「現代化=西方化」的迷思，創造了人類文明新形態，也給世界各國特別是廣大發展中國家帶來重要的啟示。

他認為，中國式現代化至少體現在五個方面。一是獨立自主。中國式現代化之所以行得通，就是因為它立足中國大地，植根中國文化，契合中國實際。中國的成功發展充分證明，各國完全有權利也有能力選擇自己的道路，將命運牢牢掌握在自己手裡。

二是人民至上。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，讓人民不僅物質上富足，而且精神上富有。服務少數國家、少數人不是現代化，富者愈富、窮者愈窮不是現代化，精神空虛、失德失序也不是現代化，各國人民都應有平等發展、追求幸福的權利。

三是和平發展。中國式現代化一不靠戰爭，二不靠殖民，三不靠掠奪，我們堅持和平、發展、合作、共贏，堅持人與自然和諧共生，這是一條有別於西式現代化的嶄新道路。

四是開放包容。人類的現代化不應孤芳自賞，而應百花齊放，尊重各國走符合自身國情的發展道路，彼此交流互鑑，精彩綻放，美美與共。

五是團結奮鬥。中國發展的成功經驗充分證明，一盤散沙沒有希望，團結奮鬥才有力量，要咬定青山不放鬆，一張藍圖繪到底。如果像有的國家那樣政黨紛爭，只說不做，朝令夕改，再好的藍圖也只是畫餅充飢、空中樓閣。

中國式現代化進程，是世界和平、正義、進步力量的壯大。中方希望也相信，世界上愈來愈多的國家走上現代化道路，使人類命運共同體的夢想成為現實。

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中俄關係

秦剛表示，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。

中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界愈是動蕩不安，中俄關係就愈要穩步前行。

元首交往是中俄關係的指南針和定盤星。在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平上不斷前行。

至於中俄貿易中應該用什麼貨幣。秦剛表示，什麼貨幣好用、安全又信得過，就用什麼貨幣。國際貨幣不應成為單邊制裁的殺手鐧，更不應成為霸凌脅迫的代名詞。

全球治理

秦剛表示，習近平主席相繼提出了一系列重大倡議和主張，包括構建人類命運共同體、共建「一帶一路」、全人類共同價值、全球發展倡議、全球安全倡議等，這些理念的核心，就是世界各國相互依存，人類命運與共，國際社會要團結合作。

團結合作可以戰胜新冠疫情，可以應對氣候變化，可以化解和平赤字、安全赤字、發展赤字、治理赤字，建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

邁向全球治理的道路並不平坦。中國古人講：「天下兼相愛則治，交相惡則亂」。古人還講「道私者亂，道法者治」。

古人的智慧告訴我們，全球治理要守法，要遵循《聯合國憲章》所體現的國際法精神；要秉持公平公理，反對霸權私利；要堅持同舟共濟，不搞分裂對抗。

發展中國家佔世界人口總數的80%以上，對世界經濟增長的貢獻率超過70%。發展中國家的人民有過上更好日子的權利，發展中國家在世界事務中應該享有更大的代表性和發言權。

大道之行，天下為公。中國將始終堅持胸懷天下，積極參與全球治理進程，為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻。

中美關係

秦剛提到，前段時間中美關係發生無人飛艇事件，此事完全是因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也認為不構成現實威脅。然而，美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。

從偶然中可以看到必然，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一顆紐扣扣錯了，導致美國對華政策完全偏離了理性健康的正軌。

秦剛表示，美方聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突。但實際上，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。

美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，「這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了！美方所謂要給中美關係『加裝護欄』『不衝突』，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到！」

秦剛表示，如果美方不踩剎車，繼續沿錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。誰來承擔其災難性的後果？ ！這樣的競爭，就是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

美國有讓美國再次偉大的豪情，也要有容得下別國發展的雅量。遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。

習近平主席指出，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。我也注意到，美國國內越來越多的有識之士對當前中美關係深感憂慮，他們紛紛呼籲美方奉行理性務實的對華政策。

美國人民和中國人民一樣，熱情、友善、淳樸，都追求幸福生活、美好世界。我在美國工作的時候，洛杉磯長灘港碼頭工人告訴我，全家老小的生計依靠同中國的貨運貿易，美中兩國要共同繁榮。艾奧瓦州的農民告訴我，世界上還有許多飢餓的人，我要多種糧食。大學校長們告訴我，科技進步要靠國際交流，科技脫鉤是雙輸、多輸。明尼蘇達州英華學院的小學生獲得“漢語橋”世界小學生中文秀冠軍，她用流利的漢語告訴我，她學漢語，是因為喜歡中國。每當我想起他們，我就想，決定中美關係的，應該是兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼，而不是美國的國內政治和歇斯底里的新麥卡錫主義。

中方將始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則致力於推動中美關係健康穩定發展，我們也希望美國政府認真傾聽兩國人民的聲音，消除「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄零和博弈的冷戰思維，拒絕「政治正確」的無端綁架，兌現承諾，與中方相向而行，共同探索出既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

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台灣問題

被問到有關台灣問題，秦剛表示自己特別帶來一本《中華人民共和國憲法》，並引用《憲法》序言中的兩句話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

秦剛指出，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此我們堅決反對並保持高度警惕。

對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國。作為骨肉同胞，中方將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一。同時，保留採取一切必要措施的選項。中國《反分裂國家法》對此規定得很明確。如果出現了違反該法的情況，中方必須依憲依法行事。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。我們之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。

「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。

俄烏問題

秦剛表示，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，發展到今天這個地步，教訓慘痛，值得各方深刻反思。

烏克蘭危機有複雜的歷史經緯和現實原因，本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發。中方始終根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷。在和平和戰爭之間，選擇和平；在對話和製裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。

秦剛稱，中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器。「憑什麼向中國甩鍋推責，甚至制裁、威脅？我們絕不接受！」

前幾天，我們發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12條主張，核心就是勸和促談。然而令人遺憾的是，勸和促談的努力一再遭到破壞，似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

當前，烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰，恢復和平，走上政治解決的軌道，要麼火上澆油，擴大危機，拖入失控的深淵。衝突、制裁、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關切都應得到尊重，從而找到實現歐洲長治久安之策。

「一帶一路」倡議

秦剛介紹，「一帶一路」倡議是中國發起、各方共建、世界共享的優質公共產品，優在高標準、可持續、惠民生，因為優質實用，所以廣受歡迎，迄今已吸引了世界上超過3/4的國家和32個國際組織參與其中。

倡議已經提出十年了，從當初的藍圖變成今天的實景，化作了各國發展的實效，百姓民生的實惠。十年鋪就了共同發展的康莊大道，留下了一個個「國家地標」「民生工程」「合作豐碑」。

10年裏，倡議拉動近萬億美元投資規模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個工作崗位，讓將近4000萬人擺脫貧困。今年，中國將以主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，與有關各方一道，推動「一帶一路」取得更豐碩的成果。

他提到，「一帶一路」是務實開放的倡議，秉持的是共商共建共享原則。對於其他國家的倡議，只要不以意識形態劃線，中方都歡迎；只要不夾帶地緣政治的私貨，中方都樂見其成。

所謂債務陷阱，這頂「帽子」無論如何不能扣到中國頭上。據統計，在發展中國家主權債務中，多邊金融機構和商業債權人佔比超過八成，這才是發展中國家債務壓力的最大來源。特別是去年以來，美國以前所未有的幅度急速加息，各國資金紛紛外流，使有關國家的債務問題雪上加霜。

中國一直致力為相關國家紓困解難，在二十國集團緩債倡議中貢獻最大。中方將繼續以建設性態度參與國際債務問題的解決，同時我們也呼籲其他各方共同行動、公平分擔。大家坐下來商量，辦法總會比問題多。

中日關係

構建新時代中日關係要言而有信

忘記歷史意味背叛 否認罪責意味重犯