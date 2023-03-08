「乙類乙管」實施2個月　內地截至昨日出入境3972.2萬人次

內地自1月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」，刺激民眾出行需求。據國家移民管理局消息，截至周二（3月7日），全國移民管理機構共檢查出入境人員3972.2萬人次，出入境流量大幅回升。



數據顯示，截至周二，國移民管理機構共檢查出入境人員3972.2萬人次，出入境交通運輸工具248.7萬輛（艘、架、列）次，同比分別上升112.4%、59.3%，其中2月25日出入境人數達101.3萬人次，為2020年以來首次單日突破百萬。全國移民管理機構共簽發普通護照336.2萬本、往來港澳台證件簽注1267.2萬本（件）、外國人簽證和停居留證件12.2萬件，較實施前分別上升1220.9%、837.7%、33.1%。

國家移民管理局新聞發言人、政策法規司司長林勇勝介紹，「乙類乙管」實施以來，出入境流量和出入境證件申辦量隨著國際客運航班穩步增班、內地與港澳人員往來全面恢復而大幅回升。下一步，全國移民管理機構將結合實際繼續完善預案方案、細化工作措施，通過加強流量監測、開足邊檢通道和辦證窗口、加強服務引導、優化流程手續等，做足做實應對出入境流量和出入境證件申辦量持續增長準備工作，積極保障促進中外人員交流交往，確保出入境秩序平穩有序、口岸邊境安全穩定。