直播·兩會｜十四屆全國人大一次會議憲法宣誓儀式開始

3月10日上午9時，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議，預計將表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，表決總監票人、監票人名單草案，選舉中華人民共和國主席，選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席，選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長，選舉中華人民共和國副主席。《香港01》全程直播。



十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。（新華社）

【11：06】李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·紮克爾當選為第十四屆全國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。

【11：03】韓正全票當選為中華人民共和國副主席。

【11：00】趙樂際全票當選第十四屆全國人大常委會委員長。

【10：58】習近平全票當選為中華人民共和國中央軍事委員會主席。

【10：56】習近平全票當選為中華人民共和國主席。

【10：33】投票結束，即將公布國家主席、副主席及人大委員長選舉結果。

【09：29】會議開始選舉。

【09：28】會議以2950票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過了十四屆全國人大一次會議總監票人、監票人名單。

【09：21】會議以2948票贊成、1票反對、3票棄權，表決通過了十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法。

【09：06】十四屆全國人大一次會議以2951票贊成、1票反對、0票棄權，表決通過了關於國務院機構改革方案的決定。

3月10日下午，舉行人大代表團全體會議，醞釀國務院總理的人選，中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的人選，全國人大常委會委員的人選。

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上午9時代表大會第三次全體會議



1.表決關於國務院機構改革方案的決定草案

2.表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案

3.表決總監票人、監票人名單草案

4.選舉中華人民共和國主席

5.選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席

6.選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長

7.選舉中華人民共和國副主席