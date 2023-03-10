習近平全票當選　連任國家主席、中央軍委主席　開啟第三任期

第十四屆全國人大會第三次全體會議今日（10）日上午9時舉行，現任國家主席習近平如外界預期，順利連任國家主席、中央軍委主席。



2018年習近平第二次當選國家主席得票率為100%，今年（2023年） 習近平得票率同樣達100%，2952票贊成，反對票0票，棄權0票，開啟第三任期之路，習近平同樣全票當選中央軍委主席。



此次選舉首次採電子系統方式選國家主席，投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。



習近平率先投票，現場響起掌聲。(鳳凰資訊)

2022年中國共產黨二十屆一中全會選出習近平繼續連任中央委員會總書記，開啟第3任期，今年兩會適逢政府換屆，國家領導最高層進行10年一次的洗牌，外界預計今日投票結果，習近平繼續連任國家主席、中央軍委會主席，邁向第三個5年任期。

2018年，中國共產黨中央向十三屆全國人大提議修改憲法，其中包括刪除國家主席和副主席的連任限制。

會議採取一人一票形式，首次採電子系統方式投票。(鳳凰資訊)

回顧習近平前兩次當選國家主席票數，2013年3月14日第十二屆全國人大一次會議，習近平得票率為99.86%，以2952票贊成、1票反對、3票棄權當選為國家主席、中央軍委會主席，並且與任期屆滿的時任國家主席、中央軍委主席胡錦濤相互握手致意。



2018年3月17日在第十三屆全國人大會一次會議，有2970位人大代表出席，習近平得票率為100%，2970票贊成、0票反對、0票棄權當選國家主席、中央軍委會主席。

2013年3月14日，習近平首次當選國家主席、中央軍事委員會主席，與胡錦濤和平交接。（新華社資料照）

習近平，生於1953年，父親習仲勛曾擔任國務院副總理、政治局委員和全國人大常委會副委員長。文革期間習近平曾赴陜西省延安市的梁家河大隊插隊，以苦幹、實幹的精神贏得當地農民的認可，成為黨支部書記。

1975年，習近平經由工農兵學員推薦制，進入清華大學學習，1979年畢業之後成為時任國防部部長耿飚的秘書。1982年他空降到地方，擔任河北省正定縣委副書記，後升為縣委書記。期間，習近平大力推動大包幹生產責任制，大力發展旅遊業，以《紅樓夢》為腳本模擬建造「榮國府」，為當地帶來可觀的旅遊收入。

1985年習近平調往福建，先後擔任廈門市副市長、寧德地區地委書記、福州市委書記。主政福州期間，他主導興建長樂國際機場，引進外資和台資企業，推動經濟發展。2000年他升任福建省省長，2002年轉任浙江省代省長，同年底升任浙江省委書記。主政浙江期間，習近平經常去地方調研，提出「八八戰略」、「五大百億工程」，推動了浙江經濟的發展和民生的改善。2007年3月他調任上海市委書記，10月晉升為政治局常委，成為正國級領導人，次年他兼任國家副主席。

習近平出席人大開幕。（01直播截圖）

2012年的中國共產黨十八大上，習近平出任總書記、軍委主席，次年兼任國家主席，正式成為中國第五代最高領導人，並連任至今。十年以來，習近平在政治、經濟、文化、社會、生態等各個領域推出了一系列舉措，發起大規模的反腐行動，全方位強化「黨的領導」，重塑政治秩序，他也因此成為中共歷史上繼毛澤東、鄧小平之後最有權威的領導人。他發起脫貧攻堅戰，讓現行標準下接近一億農村人口擺脫貧困。他任內制定港區國安法，修改香港選舉制度，重構香港政治秩序。

二十大關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議寫道：「進入新時代，黨和國家面臨的形勢之複雜、鬥爭之嚴峻、改革發展穩定任務之艱巨世所罕見、史所罕見，正是因為確立了習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨才有力解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。」

第十四屆全國人大會第三次全體會議今日（10）日上午9時舉行。(翻攝鳳凰資訊)

更多第十四屆全國人大會第三次全體會議投票現場畫面：

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習近平個人履歷：

習近平（69歲）

中國共産黨中央委員會總書記，中共中央軍事委員會主席，中華人民共和國主席，中華人民共和國中央軍事委員會主席。

出生1953年6月籍貫 陝西

從政經驗

縣處級

1982—1983年 河北省正定縣委副書記

1983—1985年 河北省正定縣委書記、正定縣武裝部第一政委、黨委第一書記

廳局級

1985—1988年 福建省廈門市委常委、副市長

1988—1990年 福建省寧德地委書記、寧德軍分區黨委第一書記

1990—1993年 福建省福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

副省部級

1993—1995年 福建省委常委、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

1995—1996年 福建省委副書記、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記

1996—1999年 福建省委副書記、福建省高炮預備役師第一政委

正省部級

1999—2000年 福建省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委

2000—2002年 福建省委副書記、省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委

2002—2002年 浙江省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任

2002—2003年 浙江省委書記、代省長、浙江省軍區黨委第一書記、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任

2003—2007年 浙江省委書記、省人大常委會主任、浙江省軍區黨委第一書記

2007—2007年 （3個月）上海市委書記、上海警備區黨委第一書記

正國級

2007—2008年 中央政治局常委、中央書記處書記、中央黨校校長

2008—2010年 中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中央黨校校長

2010—2012年 中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中共中央軍事委員會副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席、中央黨校校長

2012—2013年 中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席

2013年至今—中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席