直播．兩會｜李強：第二個百年還是應該吃改革飯，走開放路

3月13日上午10時半，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。《香港01》全程直播。



今年是政府換屆之年，除了國務院總理李強之外，出席記者會的還有新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，十四屆全國人大一次會議發言人王超，全國人大常委會辦公廳新聞局局長、新聞發言人金晴中，外交部部長助理、發言人華春瑩。

李強表示，衷心感謝黨和人民的信任，也深知肩負的責任重大、使命光榮。一定在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，緊緊依靠廣大人民，以奮發有為的精神狀態和「時時放心不下」的責任意識，忠實履行憲法和法律賦予的職責，勇毅前行、廉潔奉公、鞠躬盡瘁、不辱使命。

（01直播截圖）

新一屆政府的施政目標

李強表示，新一屆政府的工作就是把二十大的宏偉藍圖變成施工圖，把施工圖和美好藍圖變成現實。

第一要牢固樹立以人民為中心的發展思想。說到底政府的一切工作就是為人民造福，人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標，辦好民生時事。

他表示，大部分老百姓不會看GDP，大家更關心的是身邊具體事務，住房就業收入教育醫療生態環境，政府工作就是要貼近老百姓的感受，要做到民有所感，政有所為。