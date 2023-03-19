任正非母校登熱搜　重慶大學男生性騷擾女同學惹眾怒　校方正調查

昨日(18日），有網民爆料重慶大學男學生賀某在社交群組內與其他男生對女同學進行含有侮辱、性騷擾意味的討論，甚至對該女生進行偷拍。

事情被揭發後，受害女生通過微博帳號「阿洛喜歡打遊戲」發布訴求書，並羅列了涉事男學生名單要求道歉；同時希望學校能夠「展現擔當和底氣」，重視事件早日發出通知和處理方法。

據《封面新聞》報道，事件發酵後，昨晚，涉事男生賀某於校園群組內向受害女生道歉，表示會深刻反思。校方回應稱，已注意到此事，正在著手調查。



據網民爆料顯示，賀某在群組內對女同學的穿著、身材評頭論足，「教室裡那幾個女的怎麼那麼（成熟）」「穿的凹凸有致」。群組內多名男生附和要求拍照留證，甚至有人發出「敲暈了拖回來」「直接帶回梅三給兄弟們圍觀」等暴力和侮辱性言論。尤其賀某將偷拍到的女生照片分享至公共群組後，有男生甚至提議「開群直播」。

群組內的聊天記錄被曝光後，引起網民憤怒直衝微博熱榜第二。有網民將賀某等人的實名信息曝光至網絡，更多賀某與群內男生的聊天截圖亦被公開。

同時，受害女生通過微博帳號「阿洛喜歡打遊戲」發布訴求書稱，被偷拍發生在3月17日下午。她憤怒地寫道：「我不再是一名和他們共處同一校園，共同學習科學文化知識的同學，不再是一個有思想、有人生的『人』，而是一塊移動的肉，要將我蒙上眼睛、打昏……」

訴求書中還公開了涉事男學生的名單，她希望可以根據學校違紀處分辦法，對所有涉及言語侮辱的同學進行全校通報批評，並要求錄製不少於三十秒的道歉影片。

昨晚，疑似該校老師對事件處置情況的截圖流出，顯示賀某於群組中公開檢討，向當事女生道歉。賀某所在學院也將按照學校及學院規定對其進行處罰，其他發表了不當言論的學生也會受到相應處理。重慶大學相關工作人員表示，目前學校已經註意到此事，正在著手調查。

據公開資料，重慶大學是教育部直屬管理的中國重點大學，位列國家「211工程（全國約100所大學）」和「985工程（全國共39所大學）」，知名校友有任正非、中共中央委員李尚福等。

網民討論摘錄▼



「他才不會反省自己的錯，只會認為女性小題大做、借題發揮、毀他前途。」

「現在的學校裡只教做題，不教做人」

「物理閹割吧，留著也是禍害人」

「到底有多少比例的男性是這樣的？對男性感到失望，這是我們的大學生啊！」

「敲暈了拖回來是要強姦嗎？」

「好大學就應該有個好大學的樣子，進了好大學就應該嚴以律己。」

「可怕的是出了梅三，出了校園，他們被稱為『高材生』」

