中非金礦遭武裝分子襲擊　至少9名中國人死亡

中非共和國（Central African Republic）一個由中資企業營運的金礦，於3月19日遭武裝分子襲擊，造成至少9名中國人死亡，另外2人受傷。



當地官員表示，事發於當日清晨約5時，武裝分子當時制服警衛後開火，而當局正展開追捕。有附近居民受訪稱，事件反映中非政府欠缺能力保護當地的中非人及外國人。

迄今尚未有組織承認發動這次襲擊，但有報道指，活躍於當地的反政府武裝組織「愛國者追求改革同盟」（Coalition of Patriots for Change，CPC）被懷疑與之有關，而相關組織與前總統博齊澤（Francois Bozizé）有關連。

有現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）政府的支持者表示，針對中國商人的襲擊是一項「難以形容的懦弱行為」，「CPC不僅拖慢了國家的經濟發展，而且向發展中的基礎設施發動襲擊是不可接受的。」

中非共和國有多個金礦由中資企業負責經營，目前正面對人身安全挑戰。2020年，中非武裝團體與政府軍在YALOKE地區發生武裝對峙，混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，幸無人員傷亡，事後開始有中國公民撤離當地。2018年，3名中國公民在中非共和國西南部城市索索－那孔波遇襲身亡，另有1名中國公民受重傷。