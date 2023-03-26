德勤高層赴北京晤財政部副部長：完全接受處罰　將落實整改

中國早前對全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）祭出重罰，據財政部網站，財政部副部長朱忠明24日（上周五）應約在財政部會見德勤全球理事會主席舒亞玟（Sharon Thorne）。朱忠明表示，對德勤尊重監管、服從監管的態度表示肯定，支持包括德勤在內的國際會計網絡在華依法開展業務。



財政部副部長朱忠明24日（上周五）應約在財政部會見德勤全球理事會主席舒亞玟（Sharon Thorne）。（財政部網站）

據財政部網站，舒亞玟表示，德勤全球支持德勤華永完全接受、堅決執行財政部此前作出的行政處罰決定，德勤華永將制定並落實整改方案，推動提升審計質量。舒亞玟又表示，德勤願意繼續助力中國經濟高質量發展。

朱忠明對德勤尊重監管、服從監管的態度表示肯定，希望德勤正確認識問題，誠懇接受處罰，深刻吸取教訓，加強整改落實，切實提高審計質量。朱忠明表示，財政部將加強法制建設，不斷完善監管制度體系，持續打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持包括德勤在內的國際會計網絡在華依法開展業務。

朱忠明表示，會切實加強財會監督，嚴肅財經紀律，對包括「四大」在內的在中國執業的會計師事務所一視同仁，依法強化對註冊會計師行業的監管，持續推動行業健康發展。希望德勤緊抓發展機遇，發揮專業優勢，在中國會計改革、技術創新、對外交流等方面發揮積極作用。

財政部早前通報指，決定暫停德勤華永會計師事務所北京分所經營業務3個月，沒收違法所得並處罰款總額2.12億元人民幣，理由是德勤未充分關注中國華融多項經濟業務實質，存在嚴重審計缺陷。