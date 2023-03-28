加拿大建築物起火疑有人無牌經營Airbnb　31歲中國女學者遇難

3月16日凌晨，加拿大蒙特利爾（Montreal）一幢建築物起火，多人受傷，7人失蹤。

當地時間3月27日，警方公布已尋回7名遇難者遺體，其中包括中國女學者吳岸（Ann Wu）。



現年31歲的吳岸在美國加州大學聖地亞哥分校專攻神經生物學，3月9日至15日到蒙特利爾參加學術研討會。

吳岸在大火中遇難。（紅星新聞）

死者姑媽吳素珍女士早前接受《紅星新聞》採訪，透露吳岸是家中的獨生女，2016年獲得邁阿密大學的神經科學博士學位，現於加州大學聖地亞哥分校擔任項目科學家，其研究在同行中已初具影響力。

吳素珍表示，吳岸到蒙特利爾參加2023年度「計算與系統神經科學」 （COSYNE） 學術研討會。她原本住在學術研討會預訂的酒店，但在3月14日研討會結束後，她經Airbnb預訂了一晚事發建築三樓的房間，以便3月16日前往機場，「她當晚住進去，晚上11點的時候還跟她的同學聊天呢。就這幾個小時，沒有任何預兆，就失蹤了」。

起火建築建於1890年，位於蒙特利爾老區。（ Instagram@davyboyofsilverbay）

此次火災中已證實身份的遇難者，包括在該建築內長期居住的攝影師，以及作為短租客的遊客、學者等。據悉，吳岸父母日前已赴蒙特利爾。

蒙特利爾市政府介紹，起火建築建於1890年，位於蒙特利爾老區，但在該區經營Airbnb短租房是違法行為。目前，Airbnb已撤除魁北克省（Quebec）內未獲政府批准的房源。