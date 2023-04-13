與老婆姨仔一同落馬　曾赴美國豪賭市委原書記　被查時嚇到尿失禁

湖南省常德市委原書記楊懿文兩年前因涉嫌嚴重違紀違法被查。及至今年3月，楊懿文犯受賄及濫用職權罪，被判處有期徒刑十六年六個月。

湖南省紀委監委日前推出短影片，片中首次披露了楊懿文參與境外賭博的經歷，有知情人士透露，他被官方帶走調查時曾被嚇到小便失禁。



周三（12日），湖南省紀委監委推出短影片《鏡鑑》之《境外豪賭、「一桌餐」……這位市委書記栽在了放縱的慾望裏》。楊懿文在片中稱，「我到美國去以後，就私下請假，我一個朋友，他說咱們到哪裏去，我說到大西洋（娛樂）城去。我們從紐約直接開車子就到大西洋（娛樂）城去，在那裏就玩那個賭博機去了。」

片中還指出，2021年4月，楊懿文調任常德市委書記後，僅7個月，就收受紅包禮金30多萬元（人民幣，下同）。楊懿文對著鏡頭表示，在慾望放縱方面，自己已經到了無以復加的地步了，他並懺悔，「我希望我的經歷能夠告誡有我這種情況的人，不要重蹈覆轍。」

另據《中國經濟周刊》報道，2021年11月15日，剛主持完會議的楊懿文被湖南省紀委監委的辦案人員請去臨時談話，多名常德官場人士憶述稱，楊懿文被帶走時，被驚嚇得小便失禁。

值得注意的是，楊懿文的妻子，長沙市公安局黨委副書記、副局長李湘江亦幾乎在同一時間被帶走談話。有知情人士透露，楊懿文與李湘江是長沙大學大專班同班同學，兩人畢業後在長沙市公安局不同的派出所工作。亦有知情人士表示，李湘江因工作原因與媒體交往比較多，其「搞錢」的能力極強。

此外，在楊懿文與李湘江被查之後，2021年11月19日，長沙市廣播電視台(集團)原人力資源部主任楊文利被查。楊文利為楊懿文的妹妹。

今年3月23日，湖南省株洲市中級人民法院依法對楊懿文受賄、濫用職權一案公開宣判，楊懿文犯受賄罪及職權罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑十六年六個月，並處罰金人民幣三百五十萬元。楊懿文當庭表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明，2001年至2021年，楊懿文利用職務便利，在工程承攬、規劃調整、土地出讓金減免、房地產預售許可、土地招拍掛等事項上為有關單位或個人提供幫助，收受他人財物共計折合人民幣6979.3466萬元，其中3373.6657萬元尚未實際取得，並獲得股份分紅9.0718萬元。

公開資料顯示，楊懿文1966年7月出生，期在湖南工作，早年曾當過民警，之後離開公安系統，歷任長沙市招商局黨組副書記、副局長，長沙市外經貿委工委書記、副主任，長沙市外貿局黨委書記、局長，中國貿促會長沙支會黨組書記、會長，長沙市商務局黨委副書記、局長等。

官方稱，楊懿文28歲就走上處級領導崗位，擔任黨政「一把手」20餘年，但其沒有係好人生第一粒釦子，辜負組織培養，在追逐名利中迷失，在放縱慾望中沉淪，作風霸道，濫權妄為，親清不分，家風不正；不信馬列信鬼神，多次組織、參加迷信活動；接受「一桌餐」吃請；貪圖錢財女色；蓄意培植老闆，大搞權錢交易，隱秘收受他人所送大量房產等財物；違法處置國有土地，造成國家重大經濟損失。