巡視組進駐深圳？一退休官員跳樓墮亡

據南方都市報消息，4月7日上午，南山區蛇口街道澳城花園小區發生一起墜亡事件，死者為深圳市人民政府原副秘書長盛斌（已退休）。知情人士透露，現場符合高墜特徵，家屬對死因無異議。同時，家屬稱其患有抑鬱症，於2022年12月病情加重。退休後的盛斌曾多次以不同的社會頭銜參加與金融、文化相關的公開活動，其最近的一次公開活動系2022年7月，清華五道口金融EMBA深圳同學會一行訪問喀什，到深圳援疆前方指揮部進行調研座談。

這是繼2016年深圳市原副市長陳應春墮樓身亡之後，深圳又一官員墮樓。

公開資料顯示，盛斌1955年出生，曾任深圳寶安區委辦公室副主任、寶安區區長助理、寶安區國有資產管理委員會副主任、深圳市投資管理公司副總裁、黨委委員，2001年2月起擔任深圳市經濟發展局局長、黨組書記。2010年，盛斌從深圳市人大常委會經濟工作委員會主任調任市政府副秘書長(正局級)。2015年，深圳市人民政府官網的一則人事任免通知顯示，經深圳市人民政府2014年11月27日研究決定：盛斌辦理提前退休手續。

南方都市報披露盛斌墮樓身亡，部分新聞已被下架。（南方都市報）

內地近年不時發生官員墮樓身亡事件，外界普遍相信這種現象與中央大力反腐及加強問責有關。巧合的是，盛斌與陳應春在仕途上有過交集，盛斌擔任深圳市副秘書長期間，當時對應的正是分管財政金融的時任副市長陳應春。

與此同時，據傳中央巡視組日前入駐深圳市政府。深圳市委4月4日公布了2022年4月5日至4月29日廣東省委第十巡視組對深圳市開展的專項巡視情況，該通報中提到四個方面的問題：其一是落實黨中央重大決策部署不夠到位；其二是落實巡視整改主體責任不夠到位，管黨治黨存在薄弱環節；其三是紀檢監察機關落實監督責任不夠嚴實，推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭不夠有力；其四是組織部門推進巡視整改不夠深入，基層黨組織建設和選人用人工作存在不足。

4月18日，深圳市召開政府黨組會議，主題為「深入學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神」，黨組書記、市長覃偉中承諾要「牢記總書記的殷殷囑託」、「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」、「建設好中國特色社會主義先行示範區」並「努力為廣東在推進中國式現代化建設中走在前列作出深圳最大程度貢獻」。