廣東省長王偉中：出台穩經濟政策能早則早、能快則快

廣東省昨日（24日）公布第一季度經濟數據，數據顯示廣東一季度地區生產總值30178億元人民幣，同比增長4.0%。同日省政府召開第一季度經濟形勢分析會，省長王偉中表示，要堅持「快、準、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、精準直達，紮實做好二季度經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。



王偉中強調，要推動工業經濟加速回穩向好，以實體經濟為本、堅持製造業當家，加快推動重大產業項目的謀劃、建設和投產，加大力度抓好工業技改和「小升規」，大力發展新型儲能等戰略性新興產業。

王偉中稱，要加快實現高水平科技自立自強，構建全過程創新生態鏈，深入實施基礎研究十年「卓粵」計劃，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加快推進重點項目建設，強化資源要素保障，做深做細項目前期工作，用好專項債和政策性開發性金融工具，進一步激發民間投資活力。

王偉中又稱，要多措並舉促進消費，抓好汽車、家電等大宗消費，積極促進文旅消費，加快培育新型消費，推動住房消費健康發展。要全力鞏固外貿外資向好勢頭，支持企業用好廣交會、高交會和「粵貿全球」系列展會拓市場、抓訂單，積極擴大先進技術、重要設備、能源資源等進口，創新方式招商引資，狠抓簽約項目落地建設，積極推動在粵企業增資擴產。

王偉中又稱，要全力穩就業穩民生，加大力度穩崗拓崗，做好高校畢業生、農民工等重點群體就業工作。