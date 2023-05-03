世界新聞自由指數｜香港排名微升列140狀況艱難　大陸尾二創新低

5月3日是「世界新聞自由日」，無國界記者組織（RSF）公布「2023年世界新聞自由指數」。全球180個國家地區中，香港排名由去年的第148位上升至140位；中國大陸以179位排名「尾二」創下新低；台灣則是「狀況尚可」排第35位，較去年上升3位。



該指數從各地的政治、法律、經濟、社會、安全性等5個指標進行評分，並通過記者、學者與人權人士的問卷，量化統計記者和媒體受侵害的事件，得出總評分。挪威以95.18分居首，愛爾蘭、丹麥名列2、3位。

無國界記者（RSF）發布世界新聞自由指數。（無國界記者）

從18位跌至最低148位的香港 新聞狀況艱難

2002年，RSF首次公布全球各地區的新聞自由指數。當時香港排在第18位，21年間，香港排名逐年下跌。去年（2022年）從80名暴跌至148位，今年雖有所回升排第140位，但也不如第129位的新加坡。

指數報告稱，自2020年中國政府通過針對香港的「國安法」後，曾經作為「自由堡壘」的香港經歷了前所未有的挫折。以總體44.86的分數位列「狀況艱難」的國家地區中。

中國大陸179位列「尾二」 僅高於朝鮮

RSF在本次指數報告中評價中國大陸是「世界上最大的記者監獄」，稱中國當局在全球範圍內對新聞業和知情權進行打壓。

新聞自由指數在2002年開始時，中國處於現在香港的位置。但今年排名創下新低，跌至179位總分為22.97，僅高於最低的朝鮮。

中國刷新最低排名，179位僅高於朝鮮。(無國界記者)

台灣排名微升至35位 「兩極化的媒體環境」

去年台灣排名第38位，今年上升3位總分得75.54，新聞自由環境屬於「狀況尚可」。無國界記者東亞辦事處執行長Cédric Alviani評價台灣的情況稱，「台灣的媒體仍是相當政治兩極化、有一定程度的煽情報道、獨立傳媒仍未夠多，政府及公民社會都可以令環境變得更好。」指數報告也指出，台灣雖然尊重新聞自由的原則，但記者們依舊在追求轟動和利益的媒體環境中受苦。