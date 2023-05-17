經濟學家：中國經濟還有四方面紅利待釋放　增速能保持在5%以上

5月6日，2023清華五道口首席經濟學家論壇在北京舉行。中國國際經濟交流中心副理事長、重慶市原市長黃奇帆在會上發言指，中國經濟還有四方面紅利待釋放，經濟增速能夠保持在5%以上。



黃奇帆表示，中國經濟未來前景是光明的，只要堅定不移深化改革開放、堅定不移推動高質量發展，持續釋放改革紅利、市場紅利、人才創新和資本市場紅利，以及開放紅利，中國經濟增速將能夠保持在5%以上。

黃奇帆表示，內需不足是表觀現象，很大程度上源於中高端產品和服務領域存在供給抑制政策，使得有支付能力的龐大有效需求得不到充分釋放。要通過有效擴大中高收入人群的消費，逐步帶動就業，以就業帶動更多就業，進而增加其他人群的收入，推動經濟大循環逐步進入供需動態適配的新水平。

黃奇帆指出，中國經濟還有四方面紅利待釋放，增速能保持在5%以上。（圖 / vcg）

他舉例稱，中國汽車年銷量超過五年徘徊在2700萬輛上下，但千人保有量只有200多輛，背後存在限行、限牌、限購措施和停車樓、路網建設滯後，抑制了汽車消費需求。此外，如改善性住房消費需求、個性化高品質的醫療、健康、教育服務以及低空航空、船艇、賽車、賽馬等消費需求，應通過深化供給側結構性改革來釋放有效需求，以新的改革紅利推動經濟高質量發展。

談到市場紅利，黃奇帆認為，進入新發展階段，中國經濟將在勞動力紅利之後迎來新的紅利，即超大規模單一市場所產生的紅利。一般來說，一旦達到充分規模，就可以把價格壓低30-40%左右，以價格優勢打敗競爭對手。中國14億人口的大市場將是一個龐大的「引力場」，也是穩定外貿外資基本盤的底氣所在。

黃奇帆指出，中國經濟還有四方面紅利待釋放，增速能保持在5%以上。（圖 / vcg）

以中國超大規模單一市場加上全產業鏈製造業優勢和人才優勢，只要有一點創新創意，就可以形成新的產業藍海，反過來為技術應用、技術集成、技術迭代提供廣闊的空間。這便是中國經濟擁有的巨大的人才和創新優勢。黃奇帆直言，同時以資本市場改革貫通創新全鏈條，打通「科技-金融-產業」的高水平閉環，「當前註冊制已經實施，但仍需要一系列基礎制度的改革，如健全退市製度和推動長期資金入市」。

他還提出，推動RCEP落地實施，釋放新的開放紅利。一是貨物貿易規則帶動相關產業發展；二是服務貿易准入門檻降低，服務需求大幅增長；三是原產地累積規則的深入應用，對於中國的產業發展帶來巨大增益；四是有利於高質量引進來，加快形成具有國際競爭力的產業鏈集群；五是有利於高質量走出去，推動「一帶一路」建設。