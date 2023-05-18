6.5萬噸液化天然氣深圳大鵬完成接卸　保障粵港澳大灣區穩定供應

周二（16日），載有6.5萬噸液化天然氣的「馬爾文」輪在中國海油廣東大鵬液化天然氣(LNG)接收站完成接卸，後續將為粵港澳大灣區天然氣穩定供應提供保障。值得注意的是，這船貨物還是中國首單以人民幣結算的進口液化天然氣。



載有6.5萬噸液化天然氣的「馬爾文」輪在中國海油廣東大鵬液化天然氣(LNG)接收站完成接卸。（央視）

央視報道，裝載來自阿聯酋液化天然氣的「馬爾文」輪，經過26天的海上航行，於周一（15日）抵達廣東大鵬液化天然氣接收站。經過逾一天的接卸，所卸載的6.5萬噸液化天然氣，氣化處理後，將通過管道輸往發電廠、城市燃氣等用戶，為粵港澳大灣區天然氣穩定供應提供保障。

值得注意的是，這船貨物是中國首單以人民幣結算的進口液化天然氣，這單跨境人民幣交易是中國海油與法國道達爾能源，3月在上海石油天然氣交易中心達成的。

中海油資源與市場部副總經理王欣表示，開展國際液化天然氣貿易人民幣結算，有利於促進國際國內市場對接，以及國內外兩種資源高效循環。此次推動國際LNG採購以人民幣結算，是中國海油對促進能源貿易全球化發展、打造LNG交易多元化生態的有益實踐。

中國作為全球液化天然氣市場的重要買家之一，基礎設施規模不斷擴大，國際貿易參與主體日益增加，對國際貿易服務提出了更高要求。海關總署數據顯示，2022年，中國進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中，液化天然氣進口量為6344萬噸。