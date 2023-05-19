直播．中國中亞峰會｜習近平主持峰會　提出四點主張及四個堅持

5月18日至19日，中國-中亞峰會在陝西西安舉行。今日（19日），國家主席習近平主持中國-中亞峰會，並發表主旨講話。香港01全程直播。



上午，習近平在西安市國際會議中心主持第一屆中國—中亞峰會。他表示，西安古稱長安，是中華文明和中華民族的重要發祥地之一，也是古絲綢之路的東方起點。 2100多年前，中國漢代使者張騫自長安出發，出使西域，打開了中國同中亞友好交往的大門。千百年來，中國同中亞各族人民一道推動了絲綢之路的興起和繁榮，為世界文明交流交融、豐富發展作出了歷史性貢獻。中國唐代詩人李白曾有過「長安复攜手，再顧重千金」的詩句。 「今天我們在西安相聚，續寫千年友誼，開闢嶄新未來，具有十分重要的意義」。

習近平表示，2013年，他擔任中國國家主席後首次出訪中亞，提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議。 10年來，中國同中亞國家攜手推動絲綢之路全面復興，傾力打造面向未來的深度合作，將雙方關係帶入一個嶄新時代。

習近平表示，橫跨天山的中吉烏公路，征服帕米爾高原的中塔公路，穿越茫茫大漠的中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道，就是當代的「絲路」；日夜兼程的中歐班列，不絕於途的貨運汽車，往來不歇的空中航班，就是當代的「駝隊」；尋覓商機的企業家，抗擊新冠疫情的醫護人員，傳遞友誼之聲的文化工作者，上下求索的留學生，就是當代的友好使者。

習近平表示，中國同中亞國家關係有著深厚的歷史淵源、廣泛的現實需求、堅實的民意基礎，在新時代煥發出勃勃生機和旺盛活力。

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在主旨講話中，習近平就建設一個什麼樣的中亞提出「四點主張」。他指，當前，百年變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中亞是亞歐大陸的中心，處在聯通東西、貫穿南北的十字路口。

習近平表示，世界需要一個穩定的中亞。中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。

世界需要一個繁榮的中亞。一個充滿活力、蒸蒸日上的中亞，將實現地區各國人民對美好生活的嚮往，也將為世界經濟復甦發展注入強勁動力。

世界需要一個和諧的中亞。「兄弟情誼勝過一切財富」。民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調，團結、包容、和睦才是中亞人民的追求。任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

世界需要一個聯通的中亞。中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐，為世界商品交換、文明交流、科技發展作出中亞貢獻。

習近平並就如何建設中國—中亞命運共同體提出「四個堅持」。

習近平指出，去年，他們共同宣佈建設中國—中亞命運共同體。這是其在新的時代背景下，著眼各國人民根本利益和光明未來，作出的歷史性選擇。建設中國—中亞命運共同體，要做到四個堅持。

一是堅持守望相助。要深化戰略互信，在涉及主權、獨立、民族尊嚴、長遠發展等核心利益問題上，始終給予彼此明確、有力支持，攜手建設一個守望相助、團結互信的共同體。

二是堅持共同發展。要繼續在共建「一帶一路」合作方面走在前列，推動落實全球發展倡議，充分釋放經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，打造金融、農業、減貧、綠色低碳、醫療衛生、數字創新等新增長點，攜手建設一個合作共贏、相互成就的共同體。

三是堅持普遍安全。要共同踐行全球安全倡議，堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動“顏色革命”，保持對“三股勢力”零容忍，著力破解地區安全困境，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的共同體。

四是堅持世代友好。要踐行全球文明倡議，賡續傳統友誼，密切人員往來，加強治國理政經驗交流，深化文明互鑑，增進相互理解，築牢中國同中亞國家人民世代友好的基石，攜手建設一個相知相親、同心同德的共同體。

此外，習近平就中國同中亞國家合作提出「八點建議」。八點合作建議涉及領域廣泛，範圍涵蓋加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話，以及維護地區和平等。

習近平又在會上宣布，中國將向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和無償援助，並願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設。

習近平表示，去年十月，中國共產黨第二十次全國代表大會成功召開，明確了全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務，繪就了中國未來發展的宏偉藍圖。中方願同中亞國家加強現代化理念和實踐交流，推進發展戰略對接，為合作創造更多機遇，協力推動六國現代化進程。

「中國陝西有句農諺，『只要功夫深，土裡出黃金』。中亞諺語也說，『付出就有回報，播種就能收穫』。讓我們攜手並肩，團結奮鬥，積極推進共同發展、共同富裕、共同繁榮，共同迎接六國更加美好的明天！」