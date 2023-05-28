國產C919商業航班今日首航成功起飛　130餘名旅客率先體驗

今日（28日）上午，東航C919進行商業航班MU9191首航，計劃10時45分從上海虹橋國際機場起飛，13時10分抵達北京首都國際機場。



據《新華社》報道，今日，國產大型客機C919商業航班MU9191首航，成功起飛，較預計時間提前。首次商業載客飛行，有130餘名旅客率先體驗。

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的噴氣式乾線客機，航程4075至5555公里。

執行商業首飛的C919飛機為164座兩艙布局，公務艙8座，經濟艙156座。客艙內飾、旅客座椅、機載娛樂系統和飛機外部塗裝做了定制化設計。

同時，飛機客艙選裝共20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

餐食方面，由旅客投票選出的「五福臨門」主題餐食將會亮相，主食是臘味煲仔飯，搭配三色水果拼盤、C919首航特色芒果布丁、東航自製巧克力酥餅以及大白兔牛奶。

C919飛機餐食。（圖 / 央視新聞）

2015年11月2日，C919大型客機完成總裝下線。2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日，獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付。

2022年12月9日中國商飛公司向中國東方航空交付全球首架C919大型客機：

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根據東航計劃，今日首次商業載客飛行後，從5月29日開始，東航首架C919大型客機將在上海虹橋—成都天府航線上實行常態化商業運行。