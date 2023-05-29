神舟十六號明早9時31分發射　航天員包括景海鵬、朱楊柱及桂海潮

經中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。神舟十六號飛行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成，景海鵬擔任指令長。相比以往乘組，該乘組首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」3個類型的航天員。



神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。

中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強解釋，中國太空站已完成建造，進入應用與發展階段。神舟十六號乘組是該階段迎來的首個乘組，由1名首批航天員和2名第三批航天員組成。

其中，航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗。載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練，且具有豐富操作經驗。

林西強表示，相比以往乘組，神舟十六號乘組的特點可以用「全、新、多」三個字來概括。一是全，首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」3個類型的航天員；二是新，第三批航天員首次執行飛行任務，同時，也是航天飛行工程師和載荷專家首次執行飛行任務；三是多，航天員景海鵬是第四次執行飛行任務，將是中國目前為止飛天次數最多的航天員。