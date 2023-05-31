旅客遊泰國疑遭下藥擄到緬甸　大陸女網紅被強暴　台男跳樓癱瘓

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）30日（周二）在Facebook上公開兩宗泰國擄人事件，分別是一名中國大陸百萬粉絲女網紅及一名台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸，其中百萬粉絲女網紅已遭詐騙集團強暴及軟禁，組織目前正努力營救。



台媒的報道引述該組織稱，該名女網紅是在3月到曼谷一間知名男模店打卡拍片時被下藥。



據三立新聞網報道，全球反詐騙組織稱，緬甸詐騙園區近期缺工嚴重，過去詐騙集團是把人騙過去詐騙，現在是直接下藥擄人。

報道引述全球反詐騙組織稱，一名中國大陸百萬粉絲女網紅3月15日在泰國一間知名男模店被下藥。發言人Simon稱：「她在曼谷的一個知名的打卡男模店，她在那邊原本只是想要拍拍她的短視頻，然後就在那個過程中她就被下藥。」

報道又指，2名台灣男子分別在4月、5月到泰國旅遊，飲料中也被下藥，隨後被擄到緬甸詐騙園區。

Simon表示：「一個20幾歲的男生，他在自由行過程中就被下藥，醒來的時候人就已經被擄走，被載到老街那邊的園區。」

報道指，在5月中，另外一名30多歲台灣男子也被下藥，被綁去緬甸苗瓦迪園區（即KK園區）。

台灣官方：未接獲相關情報

針對有台灣旅客疑似在泰國遭到詐騙集團下藥，台警政署表示，目前沒有接獲到相關情報。台灣刑事局則表示，4月有接獲家屬報案，說被害人失蹤，有掌握曾入境泰國的證據，目前人在緬甸，只是是否被下藥擄走，仍要再調查釐清。

據早前報道，全球反詐騙組織30日（周二）在Facebook上公開兩宗泰國擄人事件。全球反詐騙組織稱，個案一是中國大陸一名百萬粉絲女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。目前獲報得知，她已經不幸被詐騙集團強暴，並且被軟禁，組織目前正努力營救。

全球反詐騙組織稱，個案二是一名停留在曼谷五天的台灣遊客，他一樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付五萬美金的贖金，否則要加入詐騙集團，從事詐騙行為。

全球反詐騙組織又稱，由於個案二不願意從事詐騙活動，因此嘗試從四樓跳下逃脫，目前人已癱瘓，並於緬甸的醫院接受治療。

全球反詐騙組織呼籲到泰國的旅客注意安全，避免造成遺憾。