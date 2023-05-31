NGO稱廣西20多歲網紅泰國遭下藥擄到KK園區強暴　家屬付款將釋放

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）近日公開數宗泰國擄人事件，涉及大陸及台灣旅客，其中包括一名中國大陸百萬粉絲女網紅在曼谷被下藥，其後遭詐騙集團擄至緬甸KK園區強暴及軟禁，組織目前正努力營救。



全球反詐騙組織發言人Simon今日（31日）在視像記者會上表示，涉事20多歲的廣西女網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今日可以從緬甸KK園區出來。



據全球反詐騙組織早前透露，該名中國大陸百萬粉絲女網紅3月在泰國一間知名男模店被下藥。發言人Simon早前稱：「她在曼谷的一個知名的打卡男模店，她在那邊原本只是想要拍拍她的短視頻，然後就在那個過程中她就被下藥。」

全球反詐騙組織發言人Simon今日（31日）在視像記者會上表示，涉事20多歲的廣西女網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今天（31日）可以從緬甸KK園區出來。（影片截圖）

Simon今日（31日）表示，女網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今日可以從緬甸KK園區出來。Simon又透露該女網紅為廣西人，年紀大約20歲出頭，又透露她在抖音有發旅遊相關短片，有過百萬粉絲。

全球反詐騙組織向《香港01》展示女網紅家屬的「領事協助信息登記表」，當中提及相關案情。全球反詐騙組織又向《香港01》展示組織與女網紅及女網紅家屬的微信對話截圖，顯示女網紅疑似正離開緬甸KK園區。