擺脫進口依賴　國產海南榴蓮6月上市　民眾或實現｢榴蓮自由｣？

目前，中國內地的榴蓮基本為泰國和馬來西亞兩國進口，隨著吃榴蓮的季節到來，動輒幾十元或上百元人民幣一斤的榴蓮也只能讓民眾偶爾嘗嘗鮮。

不過近期，在海南生長的國產榴蓮即將收穫，消息隨即引發關注。熱愛榴蓮的民眾期望，隨著進口水果國產量增大，價格大幅降低後，可以實現「榴蓮自由」。



深受內地消費者歡迎的水果榴蓮，由於生長環境氣候的原因，在中國並不能實現多省份種植，只能依賴於進口。泰國99%的產出榴蓮都出口到了中國。中國唯一的榴蓮種植地——海南三亞育才生態區種植的1400畝榴蓮已掛上幼果，將於今年6月成熟。

不過據《央視新聞》報道，雖然海南的國產榴蓮從6月開始陸續上市，直至8月。但今年海南榴蓮產量僅50噸，而中國一年消費榴蓮約100萬噸，因此普通消費者也許還不能買到海南榴蓮。

據報道，進口榴蓮需要提前採摘，因此還未完全成熟時就要摘下，運往中國的4至5日內逐漸成熟。但國產榴蓮樹上成熟後再進行採摘，口感會更加香甜飽滿。

海南省農科院熱帶果樹研究所所長、海南省農業科學院研究員馮學傑介紹，榴蓮在「樹上成熟」和在「路上成熟」口感差別會較大，因此海南榴蓮的新鮮度要比東南亞榴蓮更具優勢。

馮學傑預計，民眾所希望的「榴蓮自由」可能需要時間。他表示，三五年內海南榴蓮種植增至10萬畝，甚至三五十萬畝時，榴蓮價格可能將降至每斤10元到20元人民幣，才能實現真正「榴蓮自由」。

目前，海南榴蓮樹苗多從東南亞引進，馮學傑表示，中國獨立種苗繁育體係正在建立，具有海南自主知識產權的榴蓮品種工作最早將於明年完成。屆時，中國自主培育的榴蓮品種將正式揭曉。