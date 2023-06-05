商務部：縮減外資准入負面清單　進一步取消或放寬准入限制

商務部市場體系建設司司長周強今日（5日）表示，將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。



周強表示，中國建設的統一大市場是面向全球，充分開放的市場，必將為包括外資企業在內的各類市場主體提供更優環境和更大的舞台。商務部將推進高水平的對外開放，依託中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。

周強表示，下一步，中國將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，重點做好四個方面的工作：

一是持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。發揮自貿試驗區、海南自由貿易港、國家服務業擴大開放試點示範、國家級經濟技術開發區等開放平台先行先試和引領作用，對照國際高標準經貿規則，深化相關領域改革，穩步推進制度型開放。

二是加大投資促進工作力度。開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。

三是持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流。

四是營造國際一流外商投資環境。深入實施外商投資法及其實施條例，高標準落實好外資企業國民待遇；聚焦政府採購、招投標、標準制定等領域，會同有關部門研究出台政策措施，保障外資企業平等參與。建立健全各級跨部門投訴協調機制，提高投訴處理工作水平，加大外商投資合法權益保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。