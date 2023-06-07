中國5月份出口下跌　三個月以來首次下滑　跌幅遠低於預期

中國海關總署6月7日公布資料顯示，今年（2023年）5月份中國的出口同比下降7.5%，為三個月以來的首次下滑。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%。



據了解，原先市場預估，中國5月出口較去年同期減1.8%；但數據顯示，出口總額創下自2022年5月以來的次低，僅高於今年（2023年）2月受季節性因素影響的2138億美元。



海關總署數據顯示，按美元計價，5月份中國進出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%，預期下降1.8%；進口2176.9億美元，同比下降4.5%，預期下降8%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

海關總署在5月初發布的資料顯示，今年（2023年）4月出口2954.2億美元，同比增長8.5%。

中國海關總署6月7日公布資料顯示，今年（2023年）5月份中國的出口同比下降7.5%，為三個月以來的首次下滑。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%。。（資料圖片）

若以國家來看，中國今年前五個月對美國和日本的進出口下降。其對美國出口1.38萬億元（人民幣，下同），下降8.5%；自美國進口5082.9億元，增長3.9%；對美貿易順差8705.7億元，收窄14.5%。

據法新社分析，全球通脹上升、其他地區經濟衰退的威脅，以及與美國的地緣政治緊張局勢等因素，削弱了對中國產品的需求。

中國4月出口增長放緩分析 專家：下半年出口形勢不樂觀

據《聯合早報》報道，中國4月份進口大幅收縮，出口增長則放緩，再次凸顯中國經濟在全球增長降溫下，所面臨的國內需求疲軟困境。分析認為，雖然中國經濟在疫後一度反彈迅猛，但恐怕無法帶動世界其他地區經濟。



華泰資產首席經濟學家王軍接受《聯合早報》採訪時分析，中國3月的出口反彈是比較「極端」的情況，當時疫情管控放開，加上春節之後物流運行恢復正常，趕上了積壓訂單釋放產生的紅利，「實際上4月（數據結果）也應該是享受了這個紅利」。

對於貿易出口前景，王軍研判，從全球總體經濟環境看，並不樂觀。至於中國4月份進口額進一步擴大收縮趨勢，王軍認為「主要反映了內需不足」，房地產市場仍未恢復，五一旅遊數據也可以看出民眾消費能力未達預期。