深圳文博會| 搶先看60秒！春晚爆紅《碇步橋》帶來江南煙雨和柔媚

今年央視春晚，浙江音樂學院原創舞蹈節目《碇步橋》爆紅，6月7日開幕的深圳文博會，浙江展區將《碇步橋》的原創團隊邀請至主會場進行演出，吸引許多民眾駐足觀賞，驚呼連連。據了解，《碇步橋》將有望於月底來香港演出。



據了解，《碇步橋》舞蹈靈感取材於浙江溫州泰順縣仕陽鎮仕水碇步橋，用舞蹈模擬過去的人們過橋時的身姿，融合江南扎染色彩，配合傳統簫聲和笛聲，以AR視角再現詩情古韻裡的曼妙舞姿，為文博會場增添許多江南柔美色彩。

仕水碇步始建於清乾隆年間，留存至今已有200多年的歷史，長136米，共223齒，每齒分高低兩級，「高的一級可供肩挑扁擔者或漲水時行走，低的一級可容兩人並肩而行」是世界上最長、最古老的碇步，因形態酷似鋼琴的琴鍵，又名「琴橋」，2006年被列入全國重點文物保護單位。

浙江音樂學院編舞老師李佳雯當時更親自去這個百年古橋觀摩，她表示，碇步橋是一種富有詩意的橋梁形式，流水間隔著石橋，走在上面感覺時間變得「很慢很慢」，李佳雯從中發想出舞蹈《碇步橋》，優美地模擬人們過橋的姿態。

今年春節《碇步橋》初登央視演出，就獲許多網民盛讚，「被演員美妙的身姿動作、絕倫的服裝配色和動人的音樂旋律所折服」、「真希望能現場欣賞到這麼美的舞蹈，真是百看不厭。」

李佳雯透露，《碇步橋》有望於月底來香港演出，屆時就可以讓香港觀眾親眼觀賞舞者們曼妙的舞姿。

《香港01》記者觀察到，《碇步橋》在深圳文博會也得到許多讚賞，更有民眾早早就在舞台前守候，觀眾讚嘆「舞蹈搭配背後的視覺特效，真的太美了！」，成為文博會浙江展館的一大亮點。

深圳文博會《碇步橋》現場演出，吸引許多觀眾佇足觀賞和驚嘆，點擊圖輯欣賞演出：