網民質疑雲南梅里雪山景區修圍墻需付費遊覽　文旅局：未來或取消

據內媒《紅星新聞》報道，有旅遊博主稱，雲南梅里雪山國家公園觀景台附近道路旁修建圍墻，導致遊客無法在公路觀景，只能前往景區觀景台付費遊覽。



當地文旅局回應，隨著旅遊環境日益發展，景點未來可能會擴大化，慢慢取消（圍擋），將來游客或無須前往觀景平台付費即可賞景。



該旅遊博主表示，在位於雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台附近的214國道旁，被修建了圍墻，214國道途徑的飛來寺觀景平台附近也有類似情況。

該博主稱，這種人工修建圍墻的做法，導致遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能付費購買門票後，前往景區修建的觀景平台觀賞風景。

該旅遊博主質疑梅里雪山修圍墻後，付費才可觀景。（圖 / 網絡）

對此，德欽縣文化和旅遊局工作人員表示，由於當地屬於邊疆地區，為提高農民收入、改善農民生活，委託德欽梅里雪山國家公園開發經營有限公司，對景點進行日常經營維護。公司與當地村委會簽訂合同，將旅遊收益作為「反哺資金」發放給村民。

該工作人員同時表示，隨著旅遊環境日益發展，景點可能會擴大化，慢慢取消圍墻阻擋，未來游客或無須前往觀景平台付費，即可觀賞風景。

雲南，梅里雪山。（圖 / vcg）

公開資料顯示，德欽梅里雪山國家公園開發經營有限公司成立於2009年，是雲南省康旅控股集團成員。梅里雪山，在當地藏族人中被稱為太子雪山或者卡瓦格博，位於雲南迪慶藏族自治州德欽縣和西藏的林芝市察隅縣交界處，北連西藏阿冬格尼山，南接碧羅雪山，相傳共有13座山峰，主峰卡瓦格博海拔6740米，是雲南海拔最高的山峰。

網民點睇：

以後再弄個熱氣球，直升機啥的！高價帶著航拍，俯瞰！



建議沿著長江黃河兩岸全部建圍牆，打造世界第N大奇蹟，不花錢甭想看。李白本人來了，也得望牆興嘆。



建個房子把梅里雪山裝裏面，這樣更好保護。



原來是好風景在路上，現在是好風景在圍墻內

