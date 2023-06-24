擔憂福島核廢水排放　內地網民列清單抵制SK-II等日本化妝品牌

《彭博社》報道。中國消費者針對日本福島第一核電站的核廢水排放計畫發起抵制行動，日本化妝品企業可能因此受到有影響。不少知名品牌包括SK-II、資生堂、雅詩蘭黛部分產品都在抵制的名單中。



據了解，這個行動起於微博等內地社邀平台開始流行有關核廢水排海對健康有害的說法。內地網民更自製一張「核輻射品牌避雷清單」，相關話題在微博上突破3億瀏覽量，清單廣為流傳。

報道指出，日本主要化妝品公司資生堂股價創下近10個月來最大單周跌幅，下跌6.8%。日本其他化妝品製造商，如寶麗奧蜜思控股和高絲的股價也下跌超過3%。

其中SK-II核輻射的檢驗圖片更在網絡廣傳，化妝品牌SK-II的美國寶潔（P&G）公司立即發聲明稱，旗下商品均可安全使用。寶潔發言人指出，SK-II的生產基地沒有發現輻射風險，網路上的擔憂源於「錯誤資訊」。

有分析擔憂此事影響日本化妝品牌在中國市場的發展，在最近舉行的中國常年網路銷售活動中，SK-II被中國品牌擠出首五大排名。有些網民呼籲抵制更多日本企業，並將嬰兒商品和食物品牌列入抵制名單，連使用日本原材料的中國品牌也受波及。