中共反腐｜中央密集打虎　6高官同日被處理

中央密集「打虎」！據今日（28日）包括中央紀委國家監委網站、最高人民檢察院等的通報，今日至少有6名高官及前高官遭處理，其中處理措施包括雙開（開除黨籍和公職）、移送檢察機關審查起訴、決定逮捕等。



廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生。（網絡圖片）

廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生被雙開

通報指，經查，李春生喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；安排他人支付應當由個人支付的費用，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李春生除被雙開外，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

廣東省政府原副秘書長鄭人豪。（網絡圖片）

廣東省政府原副秘書長鄭人豪被雙開

通報指，經查，鄭人豪喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受管理服務對象旅遊活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金，利用職權為他人謀利，親屬收受財物，縱容、默許親屬利用本人職權或者職務上的影響謀取私利；權力觀扭曲，大搞政商勾連，隱身幕後斂財，利用職務便利為他人在項目推進、工程承攬等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

鄭人豪除被雙開外，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

遼寧省瀋陽市人大常委會原黨組書記、主任付忠偉。（網絡圖片）

遼寧省瀋陽市人大常委會原黨組書記、主任付忠偉被雙開

通報指，付忠偉喪失理想信念，背棄初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在幹部人事工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為他人謀利，親屬收受對方財物，縱容親屬利用其本人職權謀取私利，安排他人支付、免除應由個人支付的費用；干預審計工作；紀法意識淡漠，恣意妄為，將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

付忠偉除被雙開外，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生。（網絡圖片）

原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生被雙開

通報指，張福生喪失理想信念，背棄職責使命，毫無紀法意識，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益，不按規定報告個人有關事項；違規擁有非上市公司股份；長期沉迷賭博；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務提拔、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張福生除被雙開外，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

吉林省政協原黨組成員、副主席張曉霈。（網絡圖片）

吉林省政協原黨組成員、副主席張曉霈被開除黨籍

通報指，張曉霈喪失理想信念，背棄初心使命，毫無紀律規矩意識，大肆打探案情、干預執紀執法工作；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區政治生態，對黨不忠誠不老實，隱瞞不報個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；利用職權為親屬謀取巨額利益；既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、業務承接、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張曉霈除被開除黨籍外，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨。（網絡圖片）

最高檢決定逮捕貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨

周建琨涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢以涉嫌受賄罪對周建琨作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據早前通報指，周建琨喪失理想信念，喪失人民立場，棄守職責使命，貫徹落實黨中央關於脫貧攻堅及鞏固拓展脫貧攻堅成果的重大決策部署不力，利用扶貧項目謀取私利，嚴重損害黨和人民利益，履行全面從嚴治黨主體責任不力，搞「七個有之」，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，大搞形式主義、官僚主義，熱衷搞輿論造勢，違規收受禮品禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；違規持有非上市公司股份，搞權色交易；不正確履行職責；大搞權力尋租和家族式腐敗，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。