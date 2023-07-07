赴江蘇考察　習近平：江蘇有能力在推進中國式現代化中做示範

習近平近日在江蘇考察時強調，江蘇擁有產業基礎堅實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢，有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範。



他指出，江蘇要完整準確全面貫徹新發展理念，繼續在改革創新、推動高品質發展上爭當表率，在服務全國構建新發展格局上爭做示範，在率先實現社會主義現代化上走在前列，奮力推進中國式現代化江蘇新實踐，譜寫「強富美高」新江蘇現代化建設新篇章。

7月5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後來到蘇州、南京等地，深入工業園區、企業、歷史文化街區、科學實驗室等進行調研。5日下午，習近平抵達蘇州後，首先乘車前往蘇州工業園區考察。

在園區展示中心，習近平聽取蘇州市產業發展和園區整體情況介紹，察看創新發展成果展示：

習近平強調，高科技園區在科技自立自強中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水準，不斷以新技術培育新產業、引領產業升級。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。

隨後，習近平來到蘇州華興源創科技股份有限公司考察。習近平看到企業研發人員都是年輕人，十分欣慰。他說，國家現代化建設為年輕人提供了廣闊舞臺，大家正當其時，要把握歷史機遇，大顯身手，勇攀科技高峰，將來你們一定會為自己對民族復興所作的貢獻而自豪。

7月6日上午，習近平到蘇州古城東北隅考察，詳細聽取蘇州古城保護及平江歷史文化街區保護、修繕、利用情況彙報，步行察看古街風貌，觀看蘇繡製作，體驗年畫印刷。他說，中華優秀傳統文化代代相傳，表現出的韌性、耐心、定力，是中華民族精神的一部分。

習近平到蘇州古城東北隅考察：

習近平饒有興致地同大家一起觀看表演，他對大家說，「昨天我看了工業園區，今天又看了傳統文化街區，到處都是古跡、名勝、文化，生活在這裡很有福氣。蘇州在傳統與現代的結合上做得很好，不僅有歷史文化傳承，而且有高科技創新和高品質發展，代表未來的發展方向。」

習近平更對當地負責同志講，平江歷史文化街區是傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的寶貴財富，要保護好、挖掘好、運用好，不僅要在物質形式上傳承好，更要在心裡傳承好。

當天下午，習近平在南京市考察調研。他來到紫金山實驗室，走進展廳、6G綜合實驗室，詳細瞭解推進重大科技任務攻關等情況。習近平強調，現在資訊技術飛速發展，顛覆性技術隨時可能出現，要走求實扎實的創新路子，為實現高水準科技自立自強立下功勳。

南瑞集團有限公司是國家電網公司下屬的能源互聯網領域高科技企業。習近平來到集團考察調研，聽取南京市打造智慧電網國家先進製造業集群總體情況介紹，察看企業自主可控技術產品展示。在企業智慧製造生產區，習近平詳細瞭解企業開展核心技術攻關，服務電網安全、電力保供和能源轉型等情況。

習近平在南京市考察調研：

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他指出，能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的「國之大者」。要加快推動關鍵技術、核心產品反覆運算升級和新技術智慧賦能，提高國家能源安全和保障能力。

離開企業時，習近平勉勵年輕研發人員說，大家意氣風發、朝氣蓬勃，要立志高遠、腳踏實地，一步一步往前走，以十年磨一劍的韌勁，以「一輩子辦成一件事」的執著，攻關高精尖技術，成就有價值的人生。

7日上午，習近平聽取了江蘇省委和省政府工作彙報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在強鏈補鏈延鏈上展現新作為，在建設中華民族現代文明上探索新經驗，在推進社會治理現代化上實現新提升。

習近平指出，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技創新高地，使高品質發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。要強化企業科技創新主體地位，促進創新要素向企業集聚，不斷提高科技成果轉化和產業化水準。要深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，形成支持全面創新的基礎制度，多元化加大科技投入，加強智慧財產權法治保障，充分激發各類人才創新活力。

中國近年已擺脫低端「世界工廠」的形象，向汽車、飛機等高科技製造業發展。（路透社）

習近平強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，全面提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水準，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。要暢通國內國際雙迴圈，積極打通堵點、接通中斷點，不斷創新吸引外資、擴大開放的新方式新舉措，建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國際市場。

習近平指出，建設中華民族現代文明，是推進中國式現代化的必然要求，是社會主義精神文明建設的重要內容。江蘇要加強優秀傳統文化的保護傳承和創新發展，積極參與建設長江和大運河兩大國家文化公園。

他指出，要大力發展現代科技、教育事業，全面提升人民群眾的科學文化素質。要繁榮發展文化事業和文化產業，持續推進城鄉公共文化服務標準化、均等化，扎實開展城鄉精神文明創建，加強公民道德建設，推進書香社會建設，提高社會現代文明程度。

隨着中國的不斷崛起，越來越多的人開始從文化和文明中尋找發展的密碼。（Getty）

習近平強調，江蘇必須在保障和改善民生、推進社會治理現代化上走在前列。要加快健全社會保障體系，健全就業促進機制和就業公共服務體系，做好重點群體就業工作。要堅持和發展新時代「楓橋經驗」、「浦江經驗」，完善社會治理體系，健全城鄉基層治理體系和鄉村治理協同推進機制，推進社會治理數位化。要推進應急管理體系和能力現代化，深入開展安全生產專項整治，堅決防範重特大安全事故發生。

中國進入防汛關鍵期

習近平指出，全國即將進入「七下八上」防汛關鍵期，江河湖庫將面臨主汛期洪澇災害的嚴重威脅。同時，一些地方旱情嚴重，森林火災風險加大。各地區各部門要立足於防大汛、抗大旱、救大災，堅持人民至上、生命至上，守土有責、守土負責、守土盡責，切實把保障人民生命財產安全放到第一位，強化災害隱患巡查排險，提前做好各種應急準備，努力將各類損失降到最低。交通運輸部門要加強重要基礎設施安全防護，能源和電力部門尤其是央企要全力做好能源電力保供工作，確保經濟社會運轉不受大的影響。

7月3日至4日萬州區連續兩日暴雨，降雨引發洪澇，因災死亡15人，失蹤4人。



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習近平強調，主題教育開展以來，各地區各部門各單位全面抓深抓實各項重點措施，取得較好效果。各級黨組織要教育引導黨員、幹部落實「重實踐」要求，堅持學思用貫通、知信行統一，匡正幹的導向，增強幹的動力，形成幹的合力，在以學促幹上取得實實在在的成效。

一是樹牢造福人民的政績觀，堅持以人民為中心的發展思想，堅持高品質發展，不搞貪大求洋、盲目蠻幹、嘩眾取寵；堅持出實招求實效，不搞華而不實、投機取巧、數據造假；堅持打基礎利長遠，不搞急功近利、竭澤而漁、勞民傷財。

二是鼓足幹事創業的精氣神，恪盡職守、擔當作為，迎難而上、敢於鬥爭，嚴肅整治拈輕怕重、躺平甩鍋、敷衍塞責、得過且過等消極現象，完善擔當作為激勵和保護機制。

三是形成狠抓落實的好局面，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，積極主動抓落實，聚合眾力抓落實，以釘釘子精神抓落實，聚焦實際問題抓落實，在抓落實上取得新實效。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。李幹傑、何立峰及中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察，主題教育中央第六指導組負責同志參加彙報會。