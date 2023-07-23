杭州富陽區突降暴雨引發洪水　沖垮樓房沖走車輛　已致5死2失蹤

昨日（22日）下午，浙江杭州富陽區部分區域突降暴雨，大源鎮駱村突發洪水，多戶村民家房子被淹，已造成5人死亡2人失蹤。



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內媒《極目新聞》報道，駱村一位村民表示，22日下午5時許，當地開始下大暴雨。大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裏多戶村民家的房子進水，有車子被沖走，還有村民的房子被沖垮，她聽說有村民被洪水沖走。

網傳影片顯示，在一條不寬的河道中，急流從上游傾瀉而下，漫過河岸衝入河道兩邊的居民家中，幾輛私家車被急流捲入河中；消防救援人員在夜色中展開救援工作，大水退去後，幾輛私家車堵塞在河道中間，有救援車輛開展清理工作。

有村民表示，有失蹤村民是開小店的，洪水來時他們想搶救一點東西出來，結果被沖走了，被找到時已經不幸身亡。

一位知情人表示，她的舅公舅婆被大水沖走，目前舅公已經被找到，但舅婆還沒找到。

駱村村委會工作人員證實，有7位村民被沖走，目前有5人被找到，還有2人失蹤，目前多個部門正在搜尋中。被找到的5位村民中，有一人送醫後不治身亡，其他4人被找到時已沒有生命體徵。

目前，當地多個部門正展開群眾轉移和搜救工作。

據官方通報，22日下午，杭州富陽區部分區域突降暴雨，局部大暴雨，其中最大雨量是大源鎮史家村209毫米。同日傍晚6時50分，富陽啟動防汛Ⅱ級應急響應。