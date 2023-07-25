日官員稱若動武或將對台支援　中國：粗暴干涉內政　已提嚴正交涉

日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英媒採訪時稱，若中國大陸對台灣地區動武，日本很有可能會向台灣提供支持。對此，中國外交部表示強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉，奉勸日方停止在台灣問題上玩火，提醒日方玩火者必自焚。



日本防衛副大臣井野俊郎此前接受英媒採訪時稱：「如果全世界人民都有意願支持台灣，就像我們目睹俄羅斯的侵略時對烏克蘭的支持一樣，那麼很有可能我們會向台灣提供某種形式的支援。」他同時表示，不確定支援是防衛裝備還是後勤支援。

對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應表示，台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日本防務部門現職高官罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件的原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

毛寧表示：「日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。他們哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四？」

毛寧強調，實現中國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。奉勸日方停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。