河北涿州樓宇被洪水圍困成孤島　沿河屋苑過百人受困

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，京津冀地區近日有強降雨天氣。北京連日暴雨致多人受災，相鄰的河北災情同樣嚴重，有屋苑被洪水圍困變成孤島，也有房屋被洪水漫過一樓，多人被困。



河北保定涿州市水尚仁佳小區被洪水圍困。居民趙女士反映，昨日（7月31日）的暴雨將整個小區淹沒，該樓宇旁邊出現一個大坑，「昨天一直往裏灌水現在已經灌滿了，不知道自己住的這幢樓是什麼情況」。

有屋苑被洪水圍困，樓宇不遠處出現塌方形成一個大坑。（影片截圖）

趙女士稱，洪水一直沖刷該幢樓宇，現在已經斷水、斷電、斷氣，她與家人已被困超過20小時，希望救援隊可盡快救出被困居民，「如果今天晚上這洪水一直這樣泄的話，我們這幢樓不知道能不能承受得住，我們這幢樓離洪水是最近的」。

涿州市應急管理局工作人員稱，救援隊集中在碼頭救援，暫時無法派人到小區，被困居民只能先登高避險。

涿州市碼頭鎮丹佛爾灣小區內也有多名居民被困屋內。有受困者昨晚透露，洪水已漫過一樓天花板位置，他只能到二樓避難，手機即將無電，急需救援。

沿河屋苑過百人受困，洪水已漫過一樓。（微博＠中國新聞周刊）

三位受訪對象向記者證實，水位在下午和晚間上漲，上漲速度在每小時15cm左右。一位受訪對象稱，最快的一個小時裡上漲了40cm。目前水位已停止上漲。

據介紹，該小區受困的戶數多達65戶，共158人。受困者大多為長者，也有家長自述孩子發燒，需要送醫。涿州市應急管理局工作人員表示，已收到多個來自該小區的求救訊息。