減緩人民幣貶值　路透：中國監管部門要求銀行減少或延後購買美元

知情人士透露，中國貨幣監管部門正要求一些商業銀行減少或推遲購買美元，以減緩人民幣貶值。



據路透社星期二（8月1日）引述兩名知情人士報導，中國國家外匯管理局近期以視窗指導形式對銀行發出非正式指令，稱由於近期人民幣貶值，銀行應推遲在自營交易帳戶下購買美元。



消息指，中國國家外匯管理局近期以視窗指導形式對銀行發出非正式指令，稱由於近期人民幣貶值，銀行應推遲在自營交易帳戶下購買美元。（路透社）

中國人民銀行沒有立即回覆路透社的評論要求。中國國家外匯管理局則回應說，人民幣匯率預期穩定，外匯市場有滿足真實和落實性外匯需求的基礎。當局將推動公司和金融機構保持「風險中性思維」，並重申將保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人民幣在今年7月份跌至八個月來的新低，今年以來人民幣兌美元的匯率已貶值3.6%，是亞洲表現最差的貨幣之一。

知情人士稱，中國國家外匯管理局要求銀行推遲購買美元，控制非緊急的美元需求或能緩解人民幣貶值的部分壓力。

報道稱，中國央行2021年也曾要求銀行限制他們自營交易帳戶的規模，以對抗人民幣匯率的波動。貨幣管理部門迄今為止只是修改了一些規定，比如允許公司增加海外借貸，設定比預期更嚴格的人民幣每日基準匯率，以及國有銀行購買一些人民幣。

中國國家外匯管理局及人民銀行，重申正常企業合法跨境人民幣收付，不會受到近期外匯管理措施影響。（路透社）

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管阿爾文（Alvin Tan）說，中國央行的人民幣定盤價持續高於預期，顯示出人民幣的穩定。

香港瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰也認為，中國監管當局實行視窗指導表明央行仍堅定支持人民幣的立場，同時反映出央行仍有足夠的工具來捍衛人民幣。

但阿爾文預計，隨著美元匯率在美聯儲升息後攀升，加上投資者對中國經濟出現決定性好轉的樂觀情緒喪失，人民幣兌美元匯率本月晚些時候會重返7月的7.25低點。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

