平原5.5級地震已致23傷　山東省長、副省長赴現場指揮救援

8月6日凌晨2時33分，山東德州市平原縣（北緯37.16度，東經116.34度）發生5.5級地震，震源深度10公里。北京、天津、河北等多地震感強烈。本次地震亦是山東近十年來發生的最大強度地震。



據央視報道，截至8月6日17時，平原震區共有165處房屋不同程度受損，地震造成23人受傷，均為輕傷或輕微傷。山東省長周乃翔、副省長周立偉已趕赴現場指揮救援。



據悉，本次震中位於德州市平原縣王打卦鎮王打卦村附近。據山東省應急管理廳消息，截至8月6日8時，共記錄到餘震59次，其中3.0級及以上餘震1次。平原縣位於山東省德州市中部，全縣轄8鎮1鄉3個街道，總面積1047平方公里，人口42萬。

受地震影響，多班由北京南站、天津西站出發的高鐵列車停駛，來往河北石家莊和山東濟南的高鐵和動車班次也受影響。

據內媒《大眾日報》報道，得知地震消息後，山東省委書記林武第一時間調度了解震區情況，對救援工作迅疾作出安排，並根據救援進展進一步作出部署。省委副書記、省長周乃翔提出具體要求，並於當天下午趕赴平原縣指揮救援。稍早前，山東省抗震救災指揮部指揮長、副省長周立偉在省應急指揮中心調度安排救援工作後，於今晨趕赴現場指揮救援。

6日凌晨3時左右，山東省地震局舉行新聞發布會。省地震局副局長劉希強表示，根據震後趨勢的判定，初步認為這次地震發生之後發生更大地震的可能性很小。劉希強表示，這次地震震級在德州市平原縣歷史上沒有過，在震中50公里範圍以內，歷史上沒有發生過5級以上地震。