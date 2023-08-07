廣深港籌劃設計磁懸浮線路　時速達650公里或將延伸至九龍

廣深港正謀劃設計時速650公里的磁懸浮線路，目前已有4個線路方案，均預留往北延伸至廣州白雲機場，往南延伸至香港九龍。



中國工程院院士、俄羅斯工程院外籍院士、北京交通大學雙聘院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生介紹，廣深港主軸位於大灣區經濟最為發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為10963萬人，已趨於飽和。

2035年廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，能力缺口約4000萬人。因此，需新增1條高速項目來實現滿足廣深港交通需求，此外的8個城市主城區中心間客流聯繫也需要高速通道來解決發展不平衡不充分問題。

廣深港磁懸浮線路一共有4個方案，方案一為「廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖」；方案二為「廣州東站—東莞虎門—深圳前海」；方案三為「珠江新城—廣州南沙—深圳前海」；方案四為「廣州站—廣州南沙—深圳前海」。4個方案都預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

陳湘生介紹，目前方案一為優選方案，但是否實施還未可知，「除了廣深，滬杭、成渝等地都在謀劃興建磁懸浮線路，看誰能率先上馬」。