內蒙古貨車疑失控衝進集市　多人被撞倒地　目擊者稱有十多人傷亡

內媒《瀟湘晨報》報道，今日（7日）網傳內蒙古赤峰市發生嚴重交通事故，現場多人倒地，有目擊者聲稱有十多人傷亡。赤峰市松山區政府工作人員表示，肇事貨車應該是失控。



據網傳影片，事發地為赤峰市松山區當鋪地滿族鄉關家營村。畫面顯示，有多輛電動車倒在地上，一輛白色小車車頭受損嚴重，路上多處有血跡，多人躺倒在地，其中一人身體殘缺。

事發地附近一家飯店的工作人員表示，車禍發生於7日上午9時多，當時正好有集市，一輛拉貨的車失控，「不是故意撞的，好像是拋錨了，刹不住車了還是怎樣的」，衝進了人群中，「前面有個拉貨的車把它給停住了，要停不住的話，當時人很多，會壓死更多的人」。

該飯店工作人員稱現場死亡、受傷的人很多，「有十來個人。當時聽著聲音就像房子塌了一樣。我們也不想說這事，一說就想流眼淚，看著挺可怕、挺可憐的」。工作人員並稱已有交警、救護車等趕到現場，疑似肇事司機被帶走，現場傷亡人員也已被轉運。

松山區政府工作人員表示，肇事貨車應該是失控。關於現場傷亡情況，工作人員表示「現在傷者送往醫院治療。到時以官方渠道發布信息為準」。