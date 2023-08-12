颶風朵拉「跨境」成第8號颱風！對陸地暫無影響　最新路徑曝光

原本位在中太平洋的4級颶風「朵拉（Dora）」，8月12日上午8時正式跨過國際換日線進入西太平洋，成為今年第8號颱風，強度為中颱，路徑預估不會靠近任何陸地。



台媒報道，台灣氣象專家彭啟明指出，短時間內在西北太平洋地區暫時沒有「新生」的颱風系統，但「颶風Dora」成為下一個颱風，它會是數年一遇的越界颱。



日本氣象廳今上午發布「颶風Dora」成今年第8號颱風「朵拉」，最大風速每秒40公尺。

台灣氣象專家彭啟明解釋「越界颱」，稱「朵拉」初始擾動在中美洲生成，後續進入東太平洋後，一路向西移動通過夏威夷南方，今日就會越過國際換日線，遠征8千公里、橫跨半個太平洋面來到西太平洋地區，依照熱帶系統編號慣例，成為今年的第8號颱風，預估會在遠洋北轉減弱，沒有接近陸地帶來影響的機會。

8號颱「朵拉」。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，源自中美洲的朵拉颶風，經過近萬公里的長途跋涉，將跨越國際換日線，進入西北太平洋，由於朵拉將進入環境較差的區域，進入西北太平洋後強度會逐漸減弱，認為對陸地無影響。

該專頁也解釋，在中太平洋稱之為「颶風」，在西太平洋稱之為「颱風」，朵拉是數年一遇的越界颱，戲稱是「愛探險的Dora」。

氣象專家賈新興整理曾出現地的「越界颱」，包含2018年赫克特颱風、2015年奇羅颱風及哈洛拉颱風、2014年金娜薇颱風、2013年尤娜拉颱風及皮瓦颱風、2006年伊歐佳颱風、2002年修寇颱風、2002年伊利颱風等。

朵拉壯如小鋼炮 路徑預估對陸地無影響

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，朵拉巔峰狀態時，強度直逼台灣的強颱標準，但尺寸卻不到一個台灣大，甚至核心可以剛好放進卡努颱風的颱風眼裡，「完全是又小又壯的小鋼砲代表，被K（打）到也是很痛的！」，但目前根據路徑分析，朵拉對陸地暫無影響。