比亞迪投重金反腐　舉報者最高可獲獎500萬元

為打擊腐敗行為，中國新能源電動車企業比亞迪宣布重金鼓勵舉報，最高獎500萬元（人民幣．下同）。



據「廉潔比亞迪」微信公號周三（16日）消息，比亞迪審計監察處發布消息稱，公司鼓勵全體員工、合作夥伴及其他任何知情人舉報腐敗行為、提供有效線索，依照舉報人保護和獎勵規定，予以高額獎勵，並嚴格保密。根據線索價值，獎金可達5000元至500萬元，甚至更高。

今次並非比亞迪第一次因反腐引發關注。2021年，比亞迪曾查處不廉潔、嚴重違規人員94人（予以辭退並錄入除名查詢系統）；移交公安機關立案偵查7起22人，依法追究刑事責任。同年，因違反廉潔合作相關協議被比亞迪追究違約責任的供應商共28家。

值得一提的是，內地互聯網圈近年重拳反腐並不鮮見，阿里巴巴、美團、滴滴、拼多多、京東等知名企業都曾發布過「反腐公告」。例如，從2016年以來，美團每年都會發布生態反腐公告。 1月13日，美團公佈2022年生態反腐公告，顯示2022年美團共查處刑事案件41起，移送司法機關107人，其中涉及內部員工47人，生態合作商等外部人員60人，因廉潔合作問題清退且永不合作的合作商41家。