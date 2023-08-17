學者倡派錢救經濟　官媒：成本過高　在中國不可行

撰文：陳進安
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中國經濟疲弱，有學者建議官方可派錢帶動民間消費，促進經濟。對此，官媒周三（16日）撰文指出，派錢的成本過高、效果有限，且會加重財政負擔，稱這種方式在中國不可行。

日前，有學者建議藉由「普發現金」促進民眾消費，以為市場注入活力。對此，中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表題為「釐清擴大內需的八個認知誤區」的文章，直指發錢促消費雖能發揮一定的作用，但成本太大，在中國根本不可行。

文章稱，在中國，民眾的消費和儲蓄習慣、發展水準等與美國等已開發國家有著巨大差異，以每人發1000元（人民幣．下同）為例，則需要約1.4兆元，這不僅形成了巨大的財政負擔，且效果受到居民的消費習慣、結構和意願制約，尤其是疫情在一定程度上使居民的預防性動機增強，消費更趨保守，若發放現金，勢必造成寶貴的財政資源使用效率降低。即使其他國家，在採取派現金的措施後也浮現諸多問題，如成本過高、效率不佳、浪費嚴重等。

文章認為疫情在一定程度上使居民的預防性動機增強，消費更趨保守。（新華社）

文章認為，以提升財政資源使用效率角度而言，鼓勵居民消費，更應著眼於加強社保體系建設，有穩定的預期，並解決住房、養老、育兒、醫療等制約消費需求的主要問題，藉此提升消費意願和能力。

文章又反駁「財政壓力大，因此沒有政策空間」一說，強調雖然財政收支矛盾依舊較明顯、地方債問題廣受關注，但是財政政策加力提效的主軸沒有變，中國依然具有擴大內需的政策空間。部分地方確實存在地方債的結構問題，但並不構成經濟的主要矛盾和問題，中國應防範的最大風險，是不成長或低成長。

除了上述兩點外，文中所列的認知誤區，還包含「單純投資或消費拉動（主導）」、「投資過多，消費過低」、「投資效率不高」、「基礎設施過剩浪費，空間有限」、「政府投資擠出私人投資」、「居民消費與公共消費割裂」等。

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