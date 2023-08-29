外交部：日本單方面排廢入海極端自私不負責　是當前局面根源所在

針對日本啟動福島核廢水排放入海事件，今日（29日），中國外交部發言人汪文斌在例行記者會中就日本敦促中國政府呼籲民眾保持冷靜等問題表示，中方已就日方所謂關切做出回應並表明嚴正立場，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。



汪文斌強調，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，引發各國人民強烈憤慨，這是導致當前局面的根源所在。



在8月29日舉行的外交部例行記者會上，有記者提問，日本外相表示今天有人朝日本駐北京大使館投擲磚頭，他對此表示非常遺憾和擔憂，並敦促中國政府呼籲其民眾在福島核污染水排海問題上保持冷靜，請問中方是否會呼籲民眾冷靜對待此事？

中國外交部發言人汪文斌說，中方已就日方所謂關切作出回應，表明嚴正立場，並就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，引發各國人民強烈憤慨，這是導致當前局面的根源所在。

汪文斌說，如果日方強推核污染水排海是基於科學，為何日本國內的反對聲浪至今仍難以平息？針對日方的極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利有責任，採取正當合理必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。日方要做的是立即糾正錯誤，停止核污染水排海，而不是相反。