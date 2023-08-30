深港一卡通正式上線：一卡有港幣、人民幣雙錢包　暢行327城市

8月30日，「灣區融合 通享全國」深港一卡通上線發布會在福田地鐵站舉行，此卡實現香港及內地城市間的「一卡通行」，民眾持此卡可暢行香港及內地327個城市，不論是香港的巴士地鐵或是深圳的公交地鐵都可以搭乘，價錢為68元人民幣，不需押金，目前僅深圳能線下購買。



記者會上介紹，深港互通行卡是「一卡雙錢包」的實體交通卡，港幣錢包採用八達通技術標準；人民幣錢包則採用交通部技術標準，用戶可以在人民幣錢包充值後，乘坐深圳的公交和地鐵；如果想在香港消費和乘搭港鐵、巴士，則須在港幣錢包充值，該卡同樣支持在香港的便利店等地消費。



深港一卡通

發布會上指出，深港互通行卡是深圳市深圳通有限公司和八達通卡有限公司聯合發行非接觸式智能IC卡，卡上具有深圳通電子錢包和八達通電子錢包，分別使用人民幣和港幣充值，可在香港及全國交通一卡通互聯互通327個城市使用。

發布會上指出，隨著深港全面恢復通關，兩地之間的交通往來迅速回溫，香港與內地居民「雙向奔赴」「說走就走」，大陸居民南下購物，香港居民北上消費正成為新趨勢。

「深港一卡通」

購買方式：68元（人民幣）無需押金，用戶可在深圳通APP、深圳通客服網點購買「深港互通行卡」，此外在福田、羅湖、福田高鐵站和皇崗口岸都設有深圳通自助售卡機器，口岸地鐵站客服中心（含蓮塘口岸）也都可以購買。深圳灣口岸因無地鐵，暫無販售。

使用方式：如需在深圳搭乘公交地鐵，只需在人民幣錢包充值人民幣後即可消費；在香港的話，則可以在八達通錢包充值港幣，在香港的便利店、巴士和地鐵上消費。

聯合支付寶 推出「深港一碼通」

值得關注的還有，深圳交通更聯合支付寶、Alipay HK合作升級推出「深港一碼通」，實現深港兩地交通一碼通行。用戶只需通過深圳通App、支付寶App、Alipay HKApp中任何一個，即可在深港兩地掃碼乘坐公交地鐵。

深圳通公司董事長許華林表示，深圳交通聯合支付寶推出一碼通，實現深港兩地一碼通行。

「深港一碼通」

使用方式：下載深圳通App、支付寶App、Alipay HKApp中任何一個APP即可使用，跨境時記得切換程式，如「從深圳切換成香港」。

深港一碼通使用方式。（林芷瑩攝）

另外也推出了「深港一票通」的服務方便兩地市民的跨境需求，同樣透過深圳APP選擇「一票通深港」功能，購買跨境巴士車票，即可以實現「公交＋地鐵＋跨境巴士」一票通行的體驗。

「深港一碼通」

使用方式：下載深圳通App，在當中選擇「一票通深港功能」．就可以搭乘跨境巴士。

「深港一卡通、一碼通、一票通」的重大民生創舉為深港居民提供深圳公交地鐵、跨境巴士、香港公交地鐵無縫對接的一體化出行服務，給粵港澳大灣區的公共交通出行帶來了極大的便利。

深圳市交通運輸局黨組成員、副局長徐煒表示，深港互聯互通是推進粵港澳大灣區城市群發展、促進區域協同發展、提升交通運輸效能的重要舉措。深港一卡通的發行以及一碼通等多種產品，有效解決了深港居民往來交通的實際問題，通過深港互通功能疊加、服務融合、應用拓展，全方位提高出行便利性，增強市民獲得感。

灣區出行一體化旨在提升灣區的交通便利性和可達性，為灣區居民和企業提供更高效、更便捷的出行體驗。具體規劃包括推進灣區軌道交通、高速公路、快速路等交通基礎設施建設，完善交通網絡，打造多元化的出行方式，支持「智慧交通」和「共享出行」等新興的出行模式，以滿足不同用戶的出行需求。

下一步，市交通運輸局緊抓「雙區」建設、「交通強國」建設等發展機遇，扎實推動粵港澳大灣區交通互聯互通，努力構築更加便捷暢達的交通圈。