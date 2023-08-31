颱風蘇拉｜深圳機場明午暫停航班　深圳地鐵：達相應風級將停運

隨著颱風「蘇拉」的接近，深圳市氣象台將於31日18時將颱風藍色預警訊號升級為黃色。當颱風黃色預警訊號生效時，全市托兒所、幼兒園和中小學停課，具體按照教育部門指引執行；居民應緊閉門窗，停止戶外作業和活動，在安全場所暫避。深圳地鐵則回應稱，達相應風級（監測風力≥9級）高架、地面線路將停運。



8月31日

2130 深圳地鐵指出，準備應急物資25餘萬件，達相應風級高架、地面線路將停運。《深圳特區報》指出，深圳地鐵運營單位結合各專業實際情況，配置防洪沙袋、防水布、救生圈、救生衣等應急保障物資25餘萬件，投入防汛類搶險器材約720種7400多件，全力確保廣大乘客的出行安全。

據了解，根據地鐵應急預案，當監測風力≥9級時，將視情況啓動高架、地面線路停運。

深圳地鐵。

1930 根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於8月31日18時將防風Ⅱ級應急響應提升為防風Ⅰ級應急響應。

1600 受颱風影響，深圳機場將於9月1日12時起暫停航班運行。

1430 深圳全市中小學、幼兒園延至9月4日開學。

超強颱風蘇拉持續逼近，中央氣象台預料，蘇拉明日（9月1日）下午至夜間在廣東惠來至香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

蘇拉來勢洶洶，但無阻港人周末北上玩樂的決心，不少人關注各大口岸在8號風球下的安排，以及深圳市各大景區、商場會否如常開放。據了解，若懸掛8號風球或以上，只有落馬洲及皇崗口岸維持正常服務。深圳市口岸辦回覆則稱，只要各口岸沒有因颱風「封關」，旅客仍可正常出行。

颱風蘇拉｜一文睇清通關口岸、深圳景區商場、外賣平台最新安排