颱風蘇拉｜廣州發布「五停」通告　全市停課停工停產停運停業

今年第9號颱風「蘇拉」超強颱風級，正持續逼近，中央氣象台8月31日6時發布颱風紅色預警。據最新消息，廣州、汕頭兩市發佈「五停」通告，全市範圍內受颱風影響將停課停工停產停運停業，後續根據颱風預警信號變化，會及時調整相應措施。



據《南方都市報》報道，廣州應急管理微信公眾號發布《廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室發布分步實施「五停」指引》。鑒於颱風蘇拉將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，45-52米/秒，14-16級）後將逐步移近，颱風中心可能以颱風級別（12級）於2日凌晨經過市區南沙附近。

颱風蘇拉有機會進入1949年以來登陸廣東颱風前10強之列。（中央氣象台）

廣州市氣象部門將於9月1日凌晨5時將9區（越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城）颱風藍色預警信號升級為颱風黃色預警信號（從化、花都區維持颱風藍色預警信號），1日17時番禺、南沙區會將颱風黃色預警信號升至橙色或以上。

根據颱風預警級別和防禦指引，為最大限度減少災害損失，實現「不死人、少損失」目標，廣州市三防辦發布分步實施「五停」指引。市教育局通知受影響範圍內的中小學、幼兒園、托兒所、託管機構和中等職業學校於9月1日開始停課，2023年秋季開學時間延遲至9月4日。行業各主管部門要通知所屬的高空作業人員、在建工地施工人員及其他戶外工作人員於9月1日停止作業，並安排到安全場所避險。

廣州番禺、南沙區域內的各類工業園區、生產基地、工廠、作坊等於9月1日17時起停止生產。9月1日17時起，番禺、南沙區域，市交通運輸局適時停駛沿山、沿河行駛及途經低窪、受災路段的公交線路。中國鐵路廣州局集團有限公司、民航廣東監管局根據上級管理部門的管制指令決定延誤、暫停或取消部分線路或班次。

同時，濱海遊樂場所、旅遊飯店，公園、景點關停；9月1日將發布颱風黃色預警信號的9個區的旅遊場所、公園、景點於當日6時關停；番禺、南沙區域內各類市場、商場、商業步行街、超市、餐飲場所、娛樂場所、交易場所、會展等於9月1日17時全面停止營業。

颱風蘇拉即將影響廣東地區。（南方日報）

汕頭市人民政府防汛防旱防風指揮部今日（31日）亦發布《關於在全市範圍內實行「五停」的通告》，從8月31日23時至9月1日23時，在汕頭全市範圍內實行「五停」措施受颱風蘇拉影響，全市範圍內將實行「五停」（即：停課、停工、停產、停運、停業），同時提醒廣大市民要關注臨時交通管制和繞行提醒標誌，非必要不外出。

截至8月31日16時，廣州11區均已發布颱風藍色預警信號。（南方都市報）

截至今日下午，珠海、東莞、中山、惠州、汕頭、潮州、揭陽、汕尾、江門、河源、梅州11市已宣布延後開學時間至9月4日。截至8月31日16時，廣州11區均已發布颱風藍色預警信號。

據廣東氣象台介紹，蘇拉是個小而強的颱風，中心風力強，8級大風半徑190km（杜蘇芮最強時8級半徑300km），12級大風半徑70km（杜蘇芮90km左右），云牆密實，中心登陸及掠過地方風力很強，降雨強度也大，風雨沿颱風中心向外衰減比較明顯。